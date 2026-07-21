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    Атырауда тұрғыннан 2,5 млн теңге бопсалаған күдікті ұсталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Атырау облысы полиция департаментінің экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасы жедел-іздестіру іс-шарасы кезінде 35 жастағы ер адамды ұстады.  

    Атырауда тұрғыннан 2,5 млн теңге бопсалаған күдікті ұсталды
    Видеодан алынған кадр

    Полицияның хабарлауынша, күдікті — 2,5 млн теңге көлемінде ақша бопсалаған Индер ауданының 35 жастағы тұрғыны.

    Тінту барысында күдіктіден бопсалау кезінде алынған 2,2 млн теңге табылып, тәркіленді.

    — Қазіргі уақытта аталған дерек бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіліп жатыр. Өзге ақпарат Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес жариялануға жатпайды, — деп хабарлады Ішкі істер министрлігі.

    Полиция азаматтарды заңсыз талаптарға көнбеуге және қорқытып алу деректері болған жағдайда дереу полицияға хабарлауға үндеді.

    Еске салайық, бұған дейін Ақтөбеде бопсалау және тонаумен айналысқан 7 күдікті ұсталғанын хабарлаған едік.

    Полиция
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар