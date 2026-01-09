04:30, 09 Қаңтар 2026 | GMT +5
Атырауда жол ашылды
АСТАНА. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» мекемесі Атырау облысында жол ашылып, көліктердің қозғалысына рұқсат берілгені туралы хабарлады.
— 2026 жылғы 9 қаңтар сағат 04:30–да республикалық маңызы бар «Ақтөбе — Қандыағаш — Доссор — Атырау — РФ шекарасы» автожолының 710-778 шақырым аралығындағы учаскесінде (Аққыстау ауылынан Зинеден ауылына дейін) көліктің барлық түрлері үшін қозғалыс ашылады, — делінген хабарламада.
Еске салайық, 1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.
