KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    04:30, 09 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Атырауда жол ашылды

    АСТАНА. KAZINFORM — «ҚазАвтоЖол» мекемесі Атырау облысында жол ашылып, көліктердің қозғалысына рұқсат берілгені туралы хабарлады.

    жол
    Фото: БҚО жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы

    — 2026 жылғы 9 қаңтар сағат 04:30–да республикалық маңызы бар «Ақтөбе — Қандыағаш — Доссор — Атырау — РФ шекарасы» автожолының 710-778 шақырым аралығындағы учаскесінде (Аққыстау ауылынан Зинеден ауылына дейін) көліктің барлық түрлері үшін қозғалыс ашылады, — делінген хабарламада.

    Еске салайық, 1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Бұған дейін Ақтөбеде қысты күні жол белгісін сызған жұмысшылардың ісі жүргізушілердің ашуын туғызғаны туралы жаздық.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Жол Атырау облысы
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар