Атыраудағы республикалық жолдарда тексеріс жүргізіліп, 18 ақау анықталды
АТЫРАУ.KAZINFORM – Жыл басынан бері Атырау облысы аумағындағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарында 12 рет тексеріс жүргізіліп, нәтижесінде 18 ақау анықталды. Бұл туралы «Жол активтері сапасының ұлттық орталығы» РМК Атырау облыстық филиалының директоры Аслан Дюсенов мәлімдеді.
Оның айтуынша, тексеріс барысында жолдарды күтіп-ұстауға пайдаланылатын 13 инерттік материалдан сынама алынып, филиалдың жол зертханасында зерттелген. Зерттеу қорытындысы бойынша барлық сынама нормативтік құжаттама талаптарына толық сәйкес келген.
– Дегенмен жол бойындағы су өткізгіш құбырлардың жабылмауы және қисық иінді қоршаулардың майысуы сияқты кемшіліктер анықталды, – деді Аслан Дюсенов.
14 -17 қаңтар аралығында өңірде жауған қар, боран, қатты жел мен көктайғақ салдарынан көлік қозғалысына қауіп төнуіне байланысты жолдарды қысқы күтіп-ұстау жұмыстары күшейтілген режимде ұйымдастырылды. Осы кезеңде «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ-ның Атырау облыстық филиалы мен мердігер ұйымдар тәулік бойы жұмыс атқарды.
«ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ-ның Атырау облыстық филиалының директоры Ардақ Қайреденовтың айтуынша, қысқы маусымға дайындық аясында республикалық маңызы бар автожолдарды күтіп-ұстау үшін 6800 м³ тайғаққа қарсы материал, 4150 тонна техникалық тұз және 46 бірлік арнайы техника дайындалған. Қолайсыз ауа райы кезінде 660 тонна реагент пайдаланылып, 32 арнайы техника жұмылдырылған.
Қысқы күтіп-ұстау жұмыстары KAZ09 «Ақтөбе – Қандыағаш – Доссор – Атырау – РФ шекарасы», KAZ12 «Атырау – Орал», KAZ11 «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Ақтау теңіз порты», сондай-ақ KZ06-02 «Махамбет – Хамит Ерғалиев» және KZ06-03 «Доссор айналма жолы» бағыттарында жүргізілді.
Атырау облысы аумағындағы республикалық маңызы бар автомобиль жолдарын күтіп-ұстау жұмыстары Атырау қаласы, Махамбет, Құрманғазы және Мақат елді мекендеріндегі 4 жол пайдалану учаскесі мен Құлсары қаласы, Сағыз, Аққыстау және Индер ауылдарындағы 4 жол пайдалану бөлімшесі арқылы жүзеге асырылып жатыр. Қауіпті учаскелерде жол жағдайына тұрақты мониторинг жүргізіліп жатыр.
Еске салайық, осыған дейін «ҚазАвтоЖол» жолдары қауіп тудыруы ықтимал өңірлерді атаған еді.