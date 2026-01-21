Атырауға қосымша мұз айдынын салу мәселесі 3 жылдан бері шешілмей келеді
АТЫРАУ.KAZINFORM – 2023 жылы Атырауда тағы бір мұз айдынын салу мәселесі көтерілгенмен, әлі күнге спорттық нысан салынған жоқ. Тіпті жобасы да жасалмаған.
Облыс әкімдігі өкілдерінің сөзінше, шайбалы хоккей мен мәнерлеп сырғанауға бет бұрғандар көбейген. Әсіресе, мәнерлеп сырғанау, шайбалы хоккей мен кёрлинг секілді түрімен айналысатындардың саны артқан. Хиуаз Доспанова атындағы мұз сарайы спортшыларға да, демалыс күндері жаппай коньки тебуге келетін тұрғындарға да таршылық етуде. Сондықтан әкімдік жаңа мұз айдыны салу керектігі туралы шешімге келген еді.
Алайда жаңа мұз айдынының құрылысы басталған жоқ. Қазіргі уақытта қазіргі мұз айдынының жанынан жер телімі қарастырылған. Әкімдік спорттық нысанды салу жұмысын қаржыландыру мәселесін қарап жатыр.
- Қолданыстағы мұз айдынында 07:00-20:00 аралығында балалар кестеге сәйкес жаттығады. Қосымша жер телімін қарастырып жатырмыз. Жер мәселесі қалалық әкімдік арқылы шешіледі. Бұл жобаға жеке инвесторды тарту, мемлекеттік-жекеменшік әріптестік аясында немесе жобасын жасап, құрылысты бастау бойынша жұмыстарды бастап кеттік. Қазіргі уақытта жоба жасауға жұмыстанып жатырмыз, алдағы уақытта қосымша мұз айдыны бой көтеретін болады , - деді облыстық дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасының басшысы Нұрбол Сыдықов.
Ресми мәліметке сүйенсек, өткен жылдың қорытындысы бойынша «Бейбарыс Атырау» спорт клубында 306 спортшы шайбалы хоккей және мәнерлеп сырғанаумен айналысуда. 2024 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда 74 адамға көп. 14 жаттықтырушы жұмыс істейді. Биыл балалар академиясын ашу жоспарланып отыр.
Осыған дейін қысқы уақытта Павлодарда 24 мұз айдыны жұмыс істейтінін жазған едік.