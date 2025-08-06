Атом энергетикасы саласына кадр дайындау мәселесі шетелдік ЖОО-мен бірлесе шешіледі
АСТАНА. KAZINFORM – Атом энергетикасы агенттігінің төрағасы Алмасадам Сәтқалиев Назарбаев университеті Жоғары бизнес мектебінің деканы, профессор Иозеф Кёнингс және АҚШ-тың Дьюк университетінің профессоры Дэвид Робинсонмен кездесу өткізді.
Кездесу барысында тараптар Қазақстанның атом саласы үшін кадрлар даярлау бағытындағы ынтымақтастық перспективаларын, соның ішінде бірлескен білім беру бағдарламаларын құру, академиялық алмасу және шетелдік серіктестердің қатысуымен ғылыми-зерттеу саласындағы өзара іс-қимылды талқылады.
Әсіресе, елімізде атом электр станциясын салу жөніндегі стратегиялық жоспарларды іске асыру жағдайында ұлттық кадрлық әлеуетті қалыптастыру мәселесіне ерекше назар аударылды.
«Адам капиталын дамыту – Қазақстанда ядролық технологияларды тұрақты әрі қауіпсіз енгізудің ажырамас бөлігі. Жетекші академиялық институттармен ынтымақтастық болашақ атом электр станцияларын тиімді әрі қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ете алатын жаңа буын мамандарын қалыптастыруға ықпал етеді деп сенемін», – деді Сәтқалиев.
Айта кетейік, Атомдық қадағалау және бақылау комитетінің төрағасы ауысты.