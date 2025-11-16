20:53, 16 Қараша 2025 | GMT +5
Ауа райы: 17 қарашада еліміздің басым бөлігінде тұман түсіп, жел күшейеді
АСТАНА. KAZINFORM – Қазгидромет 17 қарашада ауа райына байланысты бірқатар өңірде ескерту жариялады.
Республиканың басым бөлігі антициклонның ықпалында болады, жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Атмосфералық фронтальды учаскелер өтетін республиканың батысында, солтүстік-батысында және солтүстігінде ғана жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, бұрқасын күтіледі, солтүстік-батыста қарлы боран соғады.
Республика бойынша тұман күтіледі, солтүстікте, солтүстік-батыста, шығыста және оңтүстік-шығыста жел күшейеді.
