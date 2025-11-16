KZ
    Ауа райы: 17 қарашада еліміздің басым бөлігінде тұман түсіп, жел күшейеді

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазгидромет 17 қарашада ауа райына байланысты бірқатар өңірде ескерту жариялады. 

    Ауа райы: 17 қарашада еліміздің басым бөлігінде тұман түсіп, жел соғады
    Фото: unsplash

    Республиканың басым бөлігі антициклонның ықпалында болады, жауын-шашынсыз ауа райы күтіледі. Атмосфералық фронтальды учаскелер өтетін республиканың батысында, солтүстік-батысында және солтүстігінде ғана жауын-шашын (жаңбыр, қар), көктайғақ, бұрқасын күтіледі, солтүстік-батыста қарлы боран соғады. 

    Республика бойынша тұман күтіледі, солтүстікте, солтүстік-батыста, шығыста және оңтүстік-шығыста жел күшейеді. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін 17 қарашаға арналған ауа райы болжамын жариялаған едік. 

