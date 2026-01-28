Ауа райы бұзылып, екі облыста жол жабылды
АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.
2026 жылғы 28 қаңтар сағат 10:00-дегі жағдай бойынша ауа райының бұзылуына байланысты 2 облыстағы 2 республикалық маңызы бар автомобиль жолында көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылған:
Қызылорда облысы:
- «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 1486-1806 шақырым аралығы («Мирас» объектілік қызмет көрсету сервисі – Қызылорда қаласы).
Маңғыстау облысы:
- «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сай-Өтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» автожолының 338-718 шақырым аралығы (Бейнеу елді мекені – Жетібай елді мекені).
Қазіргі таңда республикалық жолдарды күтіп-ұстауға 786 бірлік арнайы техника жұмылдырылды.
Бұған дейін бүгін, 28 қаңтарда қай жолдар жабық екенін жазған едік.