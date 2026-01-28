KZ
    Ауа райы бұзылып, екі облыста жол жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    метель, боран, снег, закрыта дорога, автомобиль, көлік, қар, жол жабық
    Фото: Максат Шағырбаев / Kazinform

    2026 жылғы 28 қаңтар сағат 10:00-дегі жағдай бойынша ауа райының бұзылуына байланысты 2 облыстағы 2 республикалық маңызы бар автомобиль жолында көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылған:

    Қызылорда облысы:

    - «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 1486-1806 шақырым аралығы («Мирас» объектілік қызмет көрсету сервисі – Қызылорда қаласы).

    Маңғыстау облысы:

    - «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сай-Өтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» автожолының 338-718 шақырым аралығы (Бейнеу елді мекені – Жетібай елді мекені).

    Қазіргі таңда республикалық жолдарды күтіп-ұстауға 786 бірлік арнайы техника жұмылдырылды.

    Бұған дейін бүгін, 28 қаңтарда қай жолдар жабық екенін жазған едік.

