KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:21, 28 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қазақстанда 28 қаңтарда қай жолдар жабық

    АЛМАТЫ. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ұлттық компаниясы елдегі жолдардың қазіргі ахуалы туралы хабарлады.

    метель, боран, снег, закрыта дорога, автомобиль, көлік, қар, жол жабық
    Фото: Максат Шағырбаев / Kazinform

    2026 жылғы 28 қаңтар сағат 08:00-дегі жағдай бойынша ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар автожолдардың келесі учаскелерінде барлық көлік түрі үшін қозғалыс шектелді:

    Қызылорда облысы

    • «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 1486-1806- шақырым аралығы (Мирас нысандық қызметі – Қызылорда қаласы).

    Маңғыстау облысы

    • «Доссор – Құлсары – Бейнеу – Сай-Өтес – Шетпе – Жетібай – Ақтау» республикалық маңызы бар автожолының 338–718-шақырым аралығы (Бейнеу ауылы – Жетібай ауылы).

    Сондай-ақ Павлодар облысында «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автожолындағы көпір өткелінің шеткі арқалықтары зақымдануына байланысты «Қалқаман» жол айрығы учаскесі – Қалқаман ауылына кіреберіс және Астана бағытына шығатын жол жабылды.

    Еске салайық, «Қазгидромет» РМК синоптиктері 28 қаңтарда еліміздің бірнеше өңірінің тұрғындарына тұман, көктайғақ, бұрқасынға байланысты ескерту жасаған еді.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Ауа райы Жол Көлік
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Автор
    Соңғы жаңалықтар