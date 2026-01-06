KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    14:12, 06 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Ауа райы бұзылып, Павлодар және Ақмола облысында жол жабылды

    АСТАНА.KAZINFORM - ҚазАвтоЖол екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    погода, выпал снег, парковка, автомобили, ауа райы, қар, көлік
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Павлодар облысы:

    2026 жылғы 6 қаңтар сағат 13:00-де ауа райының бұзылуына байланысты «Астана – Шідерті – Павлодар – Успенка – РФ шекарасы» автожолының 254-416 шақырымы аралығында (Шідерті ауылынан Атамекен ауылына дейін) көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу қойылды. 

    Жолды 2026 жылғы 6 қаңтар сағат 18:00-де ашу жоспарланған.

    Ақмола облысы:

    Бүгін, 6 қаңтар сағат 13:00-де ауа райының нашарлауына байланысты республикалық маңызы бар «Астана – Қорғалжын» автожолының 36-180 шақырым аралығындағы учаскесінде (Ақмол ауылынан Қорғалжын қорығына дейін) барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу қойылды.
    Жолды 2026 жылғы 6 қаңтар сағат 18:00-де ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады. 

    Айта кетейік, Түркістан облысында қалың тұманға байланысты жүргізушілерге жолда сақ болу ескертілді.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Ауа райы Жүргізуші Көлік
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар