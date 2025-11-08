KZ
    17:10, 08 Қараша 2025

    Ауа райы бұзылып, үш облыста жол жабылды

    АСТАНА.KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райының бұзылуына байланысты үш облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    Екі облыстағы республикалық жолдарда көлік қозғалысы шектелді
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Павлодар облысы

    Бүгін, 8 қараша сағат 16:00-де Павлодар облысында ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «Астана-Шідерті-Успенка- РФ шек.» 255-416 шақ., (Шідерті ауылынан- Атамекен ауылына дейін) учаскесінде көліктің барлық түрлерінің қозғалысына шектеу қойылады.

    Жолды 2025 жылғы 9 қараша сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

    Шектеу қойылған жолдар туралы толық ақпаратты www.qaj.kz сайтындағы «Ақпараттық картадан» көре аласыздар.

    Сонымен қатар бүгін, 8 қараша сағат 16:30-да ауа райының нашарлауына байланысты келесі республикалық автожолдарда жүк және қоғамдық көліктерінің қозғалысына шектеу қойылды.

    Ақмола облысы

    «Астана-Қарағанды-Алматы» автожолының 30-92 шақырым аралығындағы учаскесі (Жібек Жолы ақы алу пунктінен Қарағанды облысының шекарасына дейін).

    Қарағанды облысы

    «Астана-Қарағанды-Алматы» автожолының 92-164 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақмола облысының шекарасынан Теміртау ақы алу пунктіне дейін).

    Жолды 9 қараша сағат 08:00-де ашу жоспарланған. 1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Бұған дейін ауа райына байланысты екі облыста жол жабылғанын жазған болатынбыз.

    Павлодар облысы Қарағанды облысы ҚазАвтоЖол Ақмола облысы Жол Көлік
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
