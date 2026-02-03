KZ
    01:36, 03 Ақпан 2026 | GMT +5

    Ауа райына байланысты 4 облыста республикалық маңызы бар жолдар жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM – «ҚазАвтоЖол» ҰК» АҚ ауа райының қолайсыздығына байланысты (жаңбыр, көктайғақ) республикалық маңызы бар жолдардың 7 учаскесінде автокөліктің барлық түрі үшін қозғалыс уақытша жабылғанын хабарлады.

    закрыта дорога, метель, гололед, боран, жол жабық, көк тайғақ
    Фото: Әскербек Қаракөз / Kazinform

    Сонымен қатар, 1 учаскеде жүк және қоғамдық көліктердің қозғалысына шектеу енгізілді.

    Қарағанды облысы
    – «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» автожолы, 788-906 шақырым (Топар кенті – Ұлытау облысының шекарасына дейін)
    – «Астана – Қарағанды – Алматы» автожолы, 592-750 шақырым (Балқаш қаласы – Жамбыл облысының шекарасына дейін)

    Ұлытау облысы
    – «Қызылорда – Жезқазған – Қарағанды – Шідерті» автожолы, 756-788 шақырым (Жаңаарқа кенті – Қарағанды облысының шекарасына дейін)
    – «Қызылорда – Жезқазған – Шідерті – Қарағанды» автожолы, 216-424 шақырым (Қызылорда облысының шекарасынан – Жезқазған қаласына дейін)

    Жамбыл облысы
    – «Алматы – Екатеринбург» автожолы, 750-897 шақырым (Қарағанды облысының шекарасынан – Бурылбайтал ауылына дейін)

    Қызылорда облысы
    – РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы автожолы, 1474-1806 шақырым (Әйтеке би кенті – Қызылорда қаласына дейін)
    – «Қызылорда – Жезқазған – Шідерті – Қарағанды» автожолы, 12–216 шақырым (Қызылорда қаласы – Ұлытау облысының шекарасына дейін)

    Жол қозғалысына енгізілген шектеулер ауа райы жағдайының жақсаруына қарай алынады.

    Айта кетейік, кеше Қызылорда облысында көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылғаны хабарланды.

    ҚазАвтоЖол Ауа райы Көлік
