KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:30, 02 Ақпан 2026 | GMT +5

    Қызылорда облысында көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылады

    АСТАНА. KAZINFORM – Ауа райының қолайсыздығына байланысты Қызылорда облысында республикалық маңызы бар автожолдың бір бөлігінде көлік қозғалысы уақытша шектеледі.

    метель, боран, снег, закрыта дорога, автомобиль, көлік, қар, жол жабық
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    - 2026 жылғы 2 ақпан күні сағат 22:00-ден бастап «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 1474-1806 шақырым аралығындағы учаскесінде, атап айтқанда Әйтеке би кенті – Қызылорда қаласы бағытында көліктің барлық түрінің қозғалысы уақытша тоқтатылады, - делінген ҚазАвтоЖол ақпаратында.

    Жолды 2026 жылғы 3 ақпан сағат 08:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.

    Айта кетейік, бұған дейін ақпанның алғашқы күндері ауа райы қандай болатынын хабарлаған болатынбыз.

    Тегтер:
    Қызылорда облысы Жол Көлік
    Асхат Райқұл
    Асхат Райқұл
    Автор
    Соңғы жаңалықтар