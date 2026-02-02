21:30, 02 Ақпан 2026 | GMT +5
Қызылорда облысында көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылады
АСТАНА. KAZINFORM – Ауа райының қолайсыздығына байланысты Қызылорда облысында республикалық маңызы бар автожолдың бір бөлігінде көлік қозғалысы уақытша шектеледі.
- 2026 жылғы 2 ақпан күні сағат 22:00-ден бастап «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 1474-1806 шақырым аралығындағы учаскесінде, атап айтқанда Әйтеке би кенті – Қызылорда қаласы бағытында көліктің барлық түрінің қозғалысы уақытша тоқтатылады, - делінген ҚазАвтоЖол ақпаратында.
Жолды 2026 жылғы 3 ақпан сағат 08:00-де қайта ашу жоспарланып отыр.
Айта кетейік, бұған дейін ақпанның алғашқы күндері ауа райы қандай болатынын хабарлаған болатынбыз.