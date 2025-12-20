KZ
    18:30, 20 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Ауа райына байланысты екі облыста жол жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    3 облыста көлік қозғалысы шектеле
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов/Kazinform

    Бүгін, 20 желтоқсан сағат 18:30-да ауа райының нашарлауына байланысты келесі республикалық автожолдарда жүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізіледі:

    Ақтөбе облысы:

    - «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 965-1240 шақырым аралығы (Қарабұтақ ауылынан Қызылорда облысының шекарасына дейін);

    Қызылорда облысы:

    - «РФ шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – ҚХР шекарасы» автожолының 1240-1362 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақтөбе облысының шекарасынан Арал қаласына дейін);

    Жолды 2025 жылғы 21 желтоқсан сағат 08:00-де ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    «Қазгидромет» 20 желтоқсанға жасалған ел аумағындағы синоптикалық жағдайлар мен ауа райының қауіпті құбылыстарына қатысты болжамын жариялаған еді.

