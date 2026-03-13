    17:57, 13 Наурыз 2026 | GMT +5

    Ауа райына байланысты үш облыста жол қозғалысы шектелді

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты 3 өңірде көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады. 

    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    13 наурыз сағат 18:00-де ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда барлық көлік түрі үшін қозғалысқа уақытша шектеу енгізіледі: 

    Абай облысы: 

    – «ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан айналма жолымен — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы» автожолының 587-733 шақырым аралығы (Павлодар облысының шекарасы — Семей қаласы);

    – «Өскемен — Семей» автожолының 103-198 шақырым аралығы (ШҚО шекарасы — Семей қаласы). 

    Шығыс Қазақстан облысы: 

    – «Өскемен — Семей» автожолының 12-103 шақырым аралығы (Казачье ауылының бұрылысы — Абай облысының шекарасы). 

    Павлодар облысы: 

    – «ҚХР шекарасы — Майқапшағай — Зайсан айналма жолымен — Қалбатау — Семей — Павлодар — РФ шекарасы» автожолының 525-587 шақырым аралығы (Аққулы ауылы — Абай облысының шекарасы). 

    Айта кетейік, жолды 2026 жылғы 14 наурыз сағат 08:00-де ашу жоспарланып отыр.

    Еске салсақ, бұған дейін Павлодар облысында полицейлер жолда қалған 2 мыңға жуық автокөлікті алып жүргенін жазғанбыз. 

    Тегтер:
    Павлодар облысы ҚазАвтоЖол Шығыс Қазақстан облысы Абай облысы Жол Көлік
    Абылайхан Жұмашев
