Павлодар облысында полицейлер жолда қалған 2 мыңға жуық автокөлікті алып жүрді
АСТАНА. KAZINFORM – Павлодар облысында қолайсыз ауа райы кезінде полицейлер 2 мың автокөлікті қауіпсіз колоннамен жүргізді.
Polisia.kz-тің мәліметінше, кейінгі тәулікте облыстың автожолдарында ауа райының күрт нашарлауы және көріну қашықтығының нөлге дейін төмендеуінен көліктердің барлық түрі үшін қозғалыс уақытша тоқтатылды.
Бүгін таңертеңнен бастап полицейлер 860 жүк көлігін, 865 жеңіл автокөлікті және 13 автобусты қауіпсіз колоннамен жүргізді. Жүргізушілерге ұйымдасқан қозғалыс тәртібі, белгіленген жылдамдық режимін сақтау және қауіпсіз арақашықтықты ұстану қажеттігі түсіндірілді. Павлодар облысы ПД патрульдік полиция ротасының командирі Асет Рыспаевтың айтуынша, полиция қызметкерлері төмен температура, қар және боран кезінде тәулік бойы жұмыс істеп, жол-көлік оқиғаларының алдын алу және азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған шараларды жүзеге асырып жатыр. Қолайсыз ауа райында жолда қалған азаматтар үйлеріне жеткізілді.
Ауа райы мен жол жағдайының күрт нашарлауына байланысты Павлодар облысымен шектесетін өңірлерде автожолдарды бір уақытта жабу туралы шешім қабылданды. Полицейлер жолаушылар тасымалдайтын көлік жүргізушілерін және қалааралық тасжолдарға шығатын азаматтарды сақ болуға шақырады.
Жүргізушілерге жылдамдықты белгіленген деңгейде ұстау, қауіпсіз арақашықтықты сақтау, маневр жасау ережелерін қатаң орындау, сондай-ақ ауа райының өзгерістерін бақылап, жолдар жабылған жағдайда сапарға шықпау ұсынылады.
Еске сала кетейік, бұған дейін 13 наурызда елдегі қай жолдарда қозғалыс шектелгенін жазған едік.