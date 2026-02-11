KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    05:30, 11 Ақпан 2026 | GMT +5

    Ауа райының бұзылуына байланысты тағы екі облыста жол жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    жол жабылды
    Фото: Абай облысы ПД

    2026 жылғы 11 ақпан сағат 05:20–де ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар келесі автожолдарда көліктің барлық түрлері үшін қозғалысқа шектеу қойылады:

    Ақмола облысы:

    - «Астана – Қарағанды – Алматы» автожолының 30-92-шақырым аралығы (Жібек жолы төлем қабылдау пункті – Қарағанды облысының шекарасы).

    Қарағанды облысы:

    - «Астана – Қарағанды – Алматы» автожолының 92-164 шақырым аралығы (Ақмола облысының шекарасы – Теміртау төлем қабылдау пункті).

    Жолды 2026 жылғы 11 ақпан сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

    «ҚазАвтоЖол» Ұлттық компаниясы 403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болатынын ескертеді.

    Еске сала кетейік, кеше екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылды.

    Тегтер:
    ҚазАвтоЖол Көктайғақ Қазгидромет Боран Қар Жол Көлік
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Жасұлан Бақытбекұлы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар