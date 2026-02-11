Екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылды
АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.
11 ақпан сағат 01:30-да ауа райының бұзылуына байланысты Ақмола мен Қарағанды облыстарында ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі:
Ақмола облысы
– «Астана — Қабанбай батыр — Нұра — Теміртау» автожолының 35 — 51 шақырым аралығында (Қабанбай батыр ауылы — Қарағанды облысының шекарасы);
Қарағанды облысы
«Астана — Қабанбай батыр — Нұра — Теміртау» автожолының 51 — 101 шақырым аралығында (Ақмола облысының шекарасы — Нұра кенті).
Айта кетейік, жолды 2026 жылы 11 ақпан сағат 09:00-де ашу жоспарланып отыр.
Бұған дейін Солтүстік Қазақстан облысында көлік қозғалысына шектеу енгізілгенін жазған едік.