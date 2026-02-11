KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    01:46, 11 Ақпан 2026 | GMT +5

    Екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    Екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылды
    Фото: Көлік министрлігінің баспасөз қызметі

    11 ақпан сағат 01:30-да ауа райының бұзылуына байланысты Ақмола мен Қарағанды облыстарында ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда барлық көлік түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі:

    Ақмола облысы

    – «Астана — Қабанбай батыр — Нұра — Теміртау» автожолының 35 — 51 шақырым аралығында (Қабанбай батыр ауылы — Қарағанды облысының шекарасы); 

    Қарағанды облысы

    «Астана — Қабанбай батыр — Нұра — Теміртау» автожолының 51 — 101 шақырым аралығында (Ақмола облысының шекарасы — Нұра кенті). 

    Айта кетейік, жолды 2026 жылы 11 ақпан сағат 09:00-де ашу жоспарланып отыр. 

    Бұған дейін Солтүстік Қазақстан облысында көлік қозғалысына шектеу енгізілгенін жазған едік. 

    Тегтер:
    Қарағанды облысы ҚазАвтоЖол Ақмола облысы Жол
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар