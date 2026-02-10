KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    22:28, 10 Ақпан 2026 | GMT +5

    Солтүстік Қазақстан облысында көлік қозғалысына шектеу енгізілді

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол ауа райына байланысты Солтүстік Қазақстан облысында көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    Солтүстік Қазақстан облысында көлік қозғалысына шектеу енгізілді
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    10 ақпан сағат 22:30-да ауа райының нашарлауына байланысты келесі республикалық автожолдарда көліктің барлық түрінің қозғалысына шектеу енгізіледі:

    – «Жезқазған — Петропавл» автожолының 706 — 946 шақырым аралығы (Новоишим ауылы — Бескөл ауылы);

    – «Петропавл — Соколовка — РФ шекарасы» автожолының 11 — 73 шақырым аралығы (Петропавл қаласы — РФ шекарасы);

    – «Петерфельд — Архангельское — Новокаменка» автожолының 0 — 31 шақырым аралығы (Петерфельд ауылы — «Жезқазған — Петропавл» автожолы);

    – «Булаев — Возвышенка — Рощинское» автожолының 0 — 228 шақырым аралығы (Булаев қаласы — Рощинское ауылы);

    – «Рощинское — Корнеевка — Волошинка» автожолының 0 — 86 шақырым аралығы (Рощинское ауылы — Волошинка ауылы);

    – «Волошинка — Сергеевка — Тимирязево» автожолының 0 — 119 шақырым аралығы (Вошинка ауылы — Тимирязево ауылы);

    – «Тимирязево — Сарыкөл — Қостанай облысының шекарасы» автожолының 0 — 32 шақырым аралығы (Тимирязево ауылы — Қостанай облысының шекарасы);

    – «Қарасай батыр мемориалдық кешеніне кіреберіс» автожолының 0 — 24 шақырым аралығы (Саумалкөл ауылы — Қарасай батыр мемориалдық кешені);

    м «РФ шекарасы — Петропавл» автожолының 0 — 120 шақырым аралығы (РФ шекарасы — Петропавл қаласы);

    – «Астана — Көкшетау — Петропавл — РФ шекарасы» автожолының 491 — 526 шақырым аралығы (Петропавл қаласы — РФ шекарасы).

    Айта кетейік, жолды 11 ақпан сағат 09:00-де ашу жоспарланып отыр. 

    Бұған дейін екі облыста жол жабылғанын жазғанбыз. 

    ҚазАвтоЖол Ауа райы Жол Көлік Солтүстік Қазақстан облысы
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
