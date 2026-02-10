KZ
    17:15, 10 Ақпан 2026 | GMT +5

    Екі облыста жол жабылды

    АСТАНА. KAZINFORM – ҚазАвтоЖол екі облыста көлік қозғалысына шектеу қойылғанын хабарлады.

    метель, боран, снег, закрыта дорога, автомобиль, көлік, қар, жол жабық
    Фото: Мақсат Шағырбаев / Kazinform

    2026 жылғы 10 ақпан сағат 17:00-де ауа райының бұзылуына байланысты келесі республикалық маңызы бар автожолдарда жүк және қоғамдық көлік түрлерінің қозғалысына уақытша шектеу енгізілді:

    Ақмола облысы:

    - «Қостанай – Әулиекөл – Сұрған» автомобиль жолының 232-260 шақырым аралығындағы учаскесі (Қостанай облысының шекарасынан Сұрған ауылына дейін);

    - «Жезқазған — Арқалық — Петропавл» автомобиль жолының 537-552 шақырым аралығындағы учаскесі (Бұзылық ауылынан Сұрған ауылына дейін);

    - «Жақсы — Есіл — Бұзылық» автомобиль жолының 71-82 шақырым аралығындағы учаскесі (Ақсай елді мекенінен Бұзылық ауылына дейін);

    Қостанай облысы:

    - «Қостанай – Әулиекөл – Сұрған» автомобиль жолының 8-232 шақырым аралығындағы учаскесі (Тобыл қаласынан Ақмола облысының шекарасына дейін);

    - «Қостанай — Рудный — Денисовка — Комсомольское — Қарабұтақ» автомобиль жолының 385-501 шақырым аралығындағы учаскесі (Денисовка елді мекенінен Рудный қаласына дейін).

    - 17:00-де ауа райының бұзылуына байланысты республикалық маңызы бар «Жезқазған – Арқалық – Петропавл» автожолының 340-377 шақырым аралығындағы учаскесінде (Арқалық қаласы – Ақмола облысының шекарасы) барлық көлік түрлерінің қозғалысына уақытша шектеу енгізілді.

    Жолды 2026 жылғы 11 ақпан сағат 09:00-де ашу жоспарланған.

    1403 байланыс орталығына хабарласып, тәулік бойы қосымша ақпарат алуға болады.

    Бұған дейін Ақтөбе облысында жол жабылғанын жазған едік.

