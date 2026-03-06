Әуе компаниялары Біріккен Араб Әмірліктерінен рейстерді қайта бастады
АСТАНА.KAZINFORM - Emirates және Etihad Airways компаниялары Біріккен Араб Әмірліктеріндегі орталықтарынан шектеулі рейстерді қайта бастады.
Emirates компаниясы келесі хабарламаға дейін 82 бағытқа қызмет көрсететінін мәлімдеді, бірақ Дубайда ұшақ ауыстыратын жолаушылар тек түйісетін рейс анықталған жағдайда ғана ұша алады.
Әбу-Дабиде орналасқан Etihad компаниясы 19 наурызға дейін шектеулі рейс кестесін орындайтынын мәлімдеді. Майндағы Франкфурт, Лондон және Парижді қоса алғанда, шамамен 70 бағытқа қызмет көрсетіледі.
Алайда, аймақтағы қауіпсіздік жағдайы тұрақсыз болып қала береді. Мысалы, Bild басылымының мәліметі бойынша, аймақтан азаматтарды эвакуациялау үшін жіберілген Air France чартерлік рейсі зымыран шабуылдарына байланысты кері қайтуға мәжбүр болды.
28 ақпанда Израиль Иранға жаппай шабуыл жасады. Сол күні Трамп Иранға қарсы ауқымды әскери операцияның басталғанын жариялады. Жауап ретінде Тегеран Таяу Шығыстағы және Израиль аумағындағы америкалық базаларға шабуыл жасады.
Бұған дейін Таяу Шығыстағы қақтығыс әуе қатынасының құлдырауына әкелгені хабарланған болатын.
Сондай-ақ, Air Astana компаниясының Таяу Шығыстың төрт қаласына рейстердің тоқтатылуын 17 наурызға дейін ұзартқанын хабарладық.