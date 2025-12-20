Әуежайда бейтаныс адамның сәлемдемесін алмаңыз — полиция ескерту жасады
СЕМЕЙ. KAZINFORM — Полиция қызметкерлері әуежайда бейтаныс адамның сөмкесін немесе сәлемдемесін алып жүруге келісудің арты ауыр салдарға әкелуі мүмкін екендігін ескертті.
Абай облыстық полиция департаментінің мәліметінше, сәлемдеменің ішінде есірткі, қару-жарақ, оқ-дәрі, жарылғыш заттар, қылмыстық жолмен алынған ақша немесе басқа да тыйым салынған заттар болуы ықтимал.
Мұндай жағдайда «тек жеткізіп бердім» деген уәж қылмыстық жауапкершіліктен босатпайды.
— «Тек 5 минут ұстай тұрсаңыз», «вокзалға немесе әуежайға дейін алып жүрсеңіз», «ақысын төлеймін», «сұрақ қойма» деген сияқты өтініштер — қатерлі белгі. Сондықтан бейтаныс адамның сөмкесін немесе сәлемдемесін қабылдамаңыз, тасымалдамаңыз. Егер сізге ақша ұсынылса онда бірден бас тартып, мүмкін болса деректерін, атап айтқанда көлік нөмірін, сыртқы бейнесін есте сақтаңыз. Өзіңізге қысым көрсетілсе немесе қандай да күмән туындаса дереу 102 нөміріне хабарласыңыз, — делінген ақпаратта.
Еске салсақ, осыған дейін Абай облысында қолайсыз ауа райында жолға шыққан жүргізушілерге айыппұл салынғаны хабарланған.