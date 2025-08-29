Әуежайда өзіне қол салды - полиция жаңа деректерді жариялады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Көліктегі полиция оқиға бойынша түсініктеме берді.
Алматы әуежайының дәретханасына жолаушы өзіне қол салмақ болды.
Алматы қаласының әуежайындағы Желілік полиция бөлімі бастығының орынбасары Әмірхан Қадыровтың айтуынша, бұл дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды.
- Алдын ала мәлімет бойынша Алматы–Астана бағытындағы рейстің жолаушысы әуежайға уақтылы келіп, тіркеу мен тексерістен өткеннен кейін ұшаққа отырғызуды күткен. Белгісіз себептермен жолаушы әуе кемесіне отырмаған және шамамен төрт сағат бойы күту залында, соның ішінде кафе аумағында болған. Кейін күтпеген жерден санитарлық бөлмеге кіріп, өзіне дене жарақатын келтіретін әрекеттер жасаған, - деді ол.
Әмірхан Қадыров әуежайдың медициналық қызметкерлері алғашқы көмек көрсетіп, оны қалалық клиникалық ауруханаға жеткізгенін атап өтті. Қазіргі уақытта оқиғаның барлық мән-жайын анықтау үшін тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
Еске салайық, бірнеше күн бұрын Алматы әуежайында ер адам өзін өртемек болды.
Ал биыл наурыз айында Алматы әуежайында ер адам қызды кепілге алып, көпшілік алдында пышақ кезенген болатын.