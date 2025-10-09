Ауғанстан Instagram, Facebook және Snapchat-қа шектеу қойды
АСТАНА.KAZINFORM - Қыркүйек айының соңында елде интернет те толық өшірілді, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Шектеулер NetBlocks интернет бақылау қызметінің деректерімен расталды.
-Деректер қазір Ауғанстандағы бірнеше провайдердің Instagram, Facebook және Snapchat әлеуметтік медиа платформаларын шектейтінін көрсетеді. Бұл оқиға өткен аптада телекоммуникациялар қызметі тоқтатылғаннан кейін болды және бұл Талибан салған интернет цензурасы шараларының соңғысы, - делінген қызметтің сайтында жарияланған мәлімдемеде.
Естеріңізге сала кетейік, 29 қыркүйекте NetBlocks Ауғанстанда Талибанның «адамгершілікті сақтау» шаралары аясында интернеттің толық жабылғанын хабарлады.
БҰҰ интернеттің жабылуы елдің сыртқы әлеммен байланысын толықтай үзгенін мәлімдеді.
Халықаралық ұйым электр қуатының үзілуі ауған халқына айтарлықтай зиян келтіруі мүмкін, оның ішінде экономикалық тұрақтылыққа қауіп төндіреді және әлемдегі ең ауыр гуманитарлық дағдарысты ушықтырады деп алаңдаушылық білдірді.
Интернеттің шектелуі бизнес пен әуе қатынасын тоқтатты, төтенше жағдайлар қызметтеріне қолжетімділікті шектеді және әйелдер мен қыздарды одан әрі оқшаулауға қатысты алаңдаушылық тудырды.
Валюта нарығында барлық халықаралық ақша аударымдары тоқтатылды. Елге және одан елден шығатын әуе рейстері тоқтатылды.
Алайда Ауғанстанда интернет қызметі 48 сағаттан кейін қалпына келтірілді. Билік интернетке бүкіл ел бойынша тыйым салу туралы ақпаратты жоққа шығарып, үзілістер ескі кабельдердің тозуы мен ауыстырылуына байланысты болды деп мәлімдеді.
