Ауғанстан Пәкістанды Кабулдағы 400 адамның қазасы үшін айыптады
АСТАНА.KAZINFORM - Ауғанстан Пәкістанды Кабулдағы есірткіге тәуелділерді оңалту ауруханасына жасалған әуе шабуылында кем дегенде 400 адамның қазасына себеп болды деп айыптады.
Ауғанстан үкіметі өкілінің орынбасары Хамдулла Фитрат X арнасындағы мәлімдемесінде астана ауруханасына жасалған әуе шабуылы 16 наурызда жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 9:00 шамасында болғанын, нәтижесінде 2000 орындық ғимараттың айтарлықтай бөлігі қирағанын мәлімдеді. Ол қаза тапқандар саны «қазіргі уақытта» 400-ге жеткенін, шамамен 250 адамның жарақат алғанын мәлімдеді.
Жергілікті телеарналар өрт сөндірушілер өрт сөндіруге тырысып жатқанда, қауіпсіздік қызметкерлері жараланғандарды алып кету үшін фонарьларды пайдаланып жатқанын көрсететін кадрлар жариялады. Фитрат құтқару топтары өртті сөндіру және мәйіттерді табу үшін жұмыс істеп жатқанын хабарлады.
Associated Press агенттігінің хабарлауынша, шабуыл ауған шенеуніктері ортақ шекарада атыс болғанын хабарлағаннан кейін бірнеше сағаттан кейін болды, нәтижесінде Ауғанстанда төрт адам қаза тапты.
Ауғанстан үкіметінің өкілі Забихулла Муджахид жасалған шабуылды айыптап, Пәкістанды «үрей тудыру жасау ниетімен ауруханалар мен азаматтық нысандарға шабуыл жасады» деп айыптады.
- Біз бұл қылмысты айыптаймыз және мұндай әрекетті барлық жалпы қабылданған қағидаттарға қайшы және адамзатқа қарсы қылмыс деп санаймыз, - деп жазды ол.
Пәкістан ауруханаға жасалған шабуылды жоққа шығарып, Ауғанстанның шығысында болған шабуылдары ешқандай азаматтық нысанаға тимегенін мәлімдеді.
Пәкістанның ақпарат министрі Аттаулла Тарар сейсенбі күні таңертең Х-тың әлеуметтік желідегі аккаунтында Пәкістан күштері Кабул мен шығыс Нангархар провинциясындағы әскери нысандарға «дәл әуе шабуылдарын жасағанын» мәлімдеді. Ол Кабулдағы екі жердегі «техникалық инфрақұрылым мен оқ-дәрі қоймалары» жойылғанын хабарлады.
- Барлық шабуылдар жоғары дәлдікпен, тек Ауғанстанның Талибан режимі өзінің көптеген террористік жақтастарын қолдау үшін пайдаланатын инфрақұрылым нысандарына ғана бағытталған, - деп жазды ол.
Айта кету керек, шабуыл БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі биліктегі Ауғанстан үкіметі Талибанды терроризмге қарсы күресті дереу күшейтуге шақырғаннан кейін бірнеше сағаттан кейін болды. Исламабад Кабулды Пәкістан жерінде шабуылдар жасайтын содырларды, әсіресе Пәкістан талибандарын паналады деп айыптайды.
Бұған дейін Пәкістан шабуылынан Кабулда 250 адам қаза тапқаны хабарланған болатын.