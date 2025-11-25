Ауыл мектептерінің оқушыларына арналған олимпиаданың республикалық кезеңі басталды
АСТАНА. KAZINFORM – Бүгін Астана қаласында ауыл мектептерінің 10-11(12) сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың жаратылыстану-математикалық бағыты бойынша төртінші (қорытынды) кезеңі басталады.
Дәстүрлі олимпиаданың мақсаты – ауыл оқушыларының дарыны мен қабілетін анықтау, интеллектуалдық дамуына жағдай жасау және мамандық таңдауға қолдау көрсету.
Оқу-ағарту министрлігі мәліметінше, республикалық кезең жаратылыстану-математикалық бағыттағы 6 пән бойынша екі турдан өтеді. Қорытынды сайысқа еліміз бойынша 475 оқушы іріктелген.
Айта кетейік, былтыр бастапқы кезеңге 99 264 оқушы қатысса, биыл 125 000 оқушы тіркелді. Бұл ауыл мектептері оқушыларының зияткерлік сайыстарға ынтасы мен белсенділігі артқанын көрсетеді.
Олимпиада қорытындысы бойынша қатысушылар санының 45%-нан құралатын жеңімпаздар мен жүлдегерлер анықталады. Олар Оқу-ағарту министрлігінің I, II, III дәрежелі дипломдарымен марапатталады. Сонымен қатар жеңімпаздарға еліміздің бірқатар жоғары оқу орындарының ректорлық гранттары табысталатын болады.
Бұған дейін төртінші сыныптың екі оқушысы Малайзиядағы халықаралық мектеп грантын жеңіп алғанын жазған едік.