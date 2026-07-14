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    Ауыл шаруашылығы министрлігі қарбызды шілде айының соңынан бастап сатып алуға кеңес берді

    АСТАНА. KAZINFORM – Қарбыз бен өзге де бақша өнімдерін шілде айының соңы мен қыркүйек айы аралығында жеген жөн. Бұл туралы Үкіметтегі брифинг барысында журналистердің сауалына жауап берген Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов мәлімдеді.

    «Судан тарыққан жоқпыз» - Түркістан облысының диқандары қарбыздың алғашқы өнімін жинап жатыр
    Фото: ҚР Су ресурстары және ирригация министрлігі

    Оның айтуынша, бақша өнімдерінің пісу мерзімі өсіру технологиясына байланысты.

    – Бақша өнімдерін өсірудің төрт технологиясы бар. Біріншісі – үлдірдің астында өсірілетін өнімдер, екіншісі – орта мерзімде, үшіншісі – кеш пісетін, төртіншісі – жыл бойы өсірілетін дақылдар. Бақша өнімдерін шілде айының соңы мен қыркүйек айы аралығында тұтынған қауіпсіз. Себебі осы кезеңде олар ешқандай қоспасыз, тыңайтқышсыз табиғи жолмен піседі, – деді Азат Сұлтанов.

    Вице-министр бұл ұсынысты әсіресе балаларға қарбыз сатып аларда ескеруге кеңес берді.

    Сондай-ақ ол шетелден әкелінетін жеміс-жидек пен көкөністердің фитосанитариялық бақылаудан өтетінін атап өтті.

    Айта кетейік, Азат Сұлтанов қант бағасының күрт өзгеру себебін де түсіндірді.

    Жеміс-жидек Ауыл шаруашылығы Көкөніс
    Аружан Арманқызы
    Аружан Арманқызы
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