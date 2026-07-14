Ауыл шаруашылығы министрлігі қарбызды шілде айының соңынан бастап сатып алуға кеңес берді
АСТАНА. KAZINFORM – Қарбыз бен өзге де бақша өнімдерін шілде айының соңы мен қыркүйек айы аралығында жеген жөн. Бұл туралы Үкіметтегі брифинг барысында журналистердің сауалына жауап берген Ауыл шаруашылығы вице-министрі Азат Сұлтанов мәлімдеді.
Оның айтуынша, бақша өнімдерінің пісу мерзімі өсіру технологиясына байланысты.
– Бақша өнімдерін өсірудің төрт технологиясы бар. Біріншісі – үлдірдің астында өсірілетін өнімдер, екіншісі – орта мерзімде, үшіншісі – кеш пісетін, төртіншісі – жыл бойы өсірілетін дақылдар. Бақша өнімдерін шілде айының соңы мен қыркүйек айы аралығында тұтынған қауіпсіз. Себебі осы кезеңде олар ешқандай қоспасыз, тыңайтқышсыз табиғи жолмен піседі, – деді Азат Сұлтанов.
Вице-министр бұл ұсынысты әсіресе балаларға қарбыз сатып аларда ескеруге кеңес берді.
Сондай-ақ ол шетелден әкелінетін жеміс-жидек пен көкөністердің фитосанитариялық бақылаудан өтетінін атап өтті.
Айта кетейік, Азат Сұлтанов қант бағасының күрт өзгеру себебін де түсіндірді.