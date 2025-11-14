KZ
    Ауыл шаруашылығы саласының 30 еңбеккері мемлекеттік награда алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Бір адам – «Парасат» орденінің кавалері, саланың 6 өкілі «Құрмет» орденінің иегері атанды. II дәрежелі «Еңбек даңқы» орденімен 1 азамат, III дәрежелі «Еңбек даңқы» орденімен 10 адам, «Ерен еңбегі үшін» медалімен 6 еңбеккер марапатталды. Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    Фото: Ақорда

    Сондай-ақ бүгінгі іс-шарада «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері» құрметті атағы ауыл шаруашылығы саласында озат атанған төрт азаматқа алғаш рет тапсырылды. 

    Фото: Ақорда
    Фото: Ақорда

    ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

    1. Елдің ауыл шаруашылығы саласын дамытуға қосқан елеулі үлесі үшін наградталсын:

    «Парасат» орденімен

    Дүйсенбаев Серік Әбішұлы – еңбек ардагері, Қызылорда қаласы

    Чемоданов Александр Фёдорович – «Құмқұдық» ЖШС директоры, Ақтөбе облысының Әйтеке би ауданы;

    «Құрмет» орденімен

    Әбдібаев Нұрмахан Махаматжанұлы – «Қарқын 2030» ЖШС директоры, Түркістан облысының Сарыағаш ауданы

    Городова Валентина Васильевна – «Белағаш» ЖШС сауыншысы, Ақмола облысының Жақсы ауданы

    Мамырханов Бекзат Айдарұлы – «MG» ШҚ балықшысы, Алматы облысының Талғар ауданы

    Наурызғалиев Қайыржан Мақсотұлы – «Терра Ақжайық» ЖШС басшысы, Орал қаласы

    Нысанов Мұратбек Мадиярұлы – «Ali-Ko Sut 2023» ЖШС директоры, Жамбыл облысының Жуалы ауданы

    Оспанов Бахтияр Сұлтанбекұлы – «Қазақстанның дәнді дақылдар консорциумы» ЖШС бас директоры, Астана қаласы;

    ІІ дәрежелі «Еңбек Даңқы» орденімен

    Қойшыбаев Мырзатай – «Нақхан» ШҚ басшысы, Маңғыстау облысының Маңғыстау ауданы;

    ІІІ дәрежелі «Еңбек Даңқы» орденімен

    Абдуллин Манарбек Мүбаракұлы – «Верх-Катунь» ЖШС бас зоотехнигі, Өскемен қаласы

    Ахметов Бердияр Ділдәұлы – «Талас 2020» әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясының механизаторы, Жамбыл облысының Талас ауданы

    Балашова Людмила Николаевна – «Арай East food» ЖШС бас технологы, Семей қаласы

    Бердиева Нұртаза Табылдықызы – «Шоқпартоғай» ауыл шаруашылық кооперативінің сауыншысы, Атырау облысының Жылыой ауданы

    Кисель Александр Петрович – «Абиль» ШҚ бас агрономы, Қостанай облысының Қостанай ауданы

    Қамизанов Жасқайрат Кисимелұлы – табыншы, Жетісу облысының Алакөл ауданы

    Қожаханов Асаутай Сағынбайұлы – «Жараспай» ЖШС бригадирі, Қарағанды облысының Нұра ауданы

    Рапеков Бауыржан Ахмадиұлы – «Ахмадиұлы» ШҚ басшысы, Шығыс Қазақстан облысының Самар ауданы

    Сәдуақасов Тұрсынбай Бағытбайұлы – «Үйкескен» ЖШС директоры, Қостанай қаласы

    Скугарев Евгений Игоревич – «Скугаревых» ШҚ механизаторы, Павлодар облысының Павлодар ауданы;

    «Ерен еңбегі үшін» медалімен

    Аманжолов Нұрбол Орынбасарұлы – «Жомарт» ШҚ шопаны, Түркістан облысының Төле би ауданы

    Әбдіраманова Гүлнәр Ұзақбайқызы – «Sharkul food» ЖШС сауыншысы, Түркістан облысының Сарыағаш ауданы

    Буракова Ольга Владимировна – «Мак-Мастер Николаевский мясокомбинат» ЖШС бас технологы, Астана қаласы

    Біләлов Диас Әбжанұлы – «Алмаз-Агро фирмасы» ЖШС комбайншысы, Ақмола облысының Астрахан ауданы

    Есқалиева Роза Шарапиқызы – «Одақ ЛТД» ЖШС өндірістік лаборанты, Ақтөбе облысының Хромтау ауданы

    Мұханбетжанов Асқар Әлиұлы – «Айас» ШҚ басшысы, Жезқазған қаласы;

    «Қазақстанның аграрлық саласының еңбек сіңірген қайраткері» құрметті атағы берлісін

    Абатов Алтынбек – «Көксу қант зауыты» ЖШС директоры, Жетісу облысының Көксу ауданы

    Габдулхаков Фаниль Рифкатович – «Новосельское» ЖШС бас агрономы, Ақмола облысының Атбасар ауданы

    Малаев Серік Тәтібайұлы – «Ақселеу» ЖШС басшысы, Солтүстік Қазақстан облысының Ғабит Мүсірепов атындағы ауданы

    Сейітқалиев Тұрар Шамғонұлы – «Мөлдір» ШҚ малшысы, Батыс Қазақстан облысының Қаратөбе ауданы.

    2. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

    Айта кетелік Аманғос Төлеуовке «Қазақстанның Еңбек Ері» атағы берілген еді

