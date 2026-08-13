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    Ауыр атлет Ақжол Құрманбек жасөспірімдер арасында Азия чемпионатында топ жарды

    АСТАНА. KAZINFORM — Өзбекстанның Ташкент қаласында ауыр атлетикадан жас жеткіншектер мен жасөспірімдер арасында Азия чемпионаты жалғасып жатыр.

    Ауыр атлет Ақжол Құрманбек жасөспірімдер арасында Азия чемпионатында топ жарды
    Фото: ҚР ҰОК

    Қазақстандық ауыр атлет Ақжол Құрманбек жасөспірімдер арасында 85 келіге дейінгі салмақта алтын медаль жеңіп алды. Отандасымыз қоссайыстың қорытындысы бойынша 358 (160+198) келіні еңсерді.

    Сондай-ақ дәл осы салмақта Ерасыл Сәулебеков 351 (154+197) келіні көтеріп, қола жүлдегер атанды.

    Ал күміс жүлдені өзбекстандық Хикматилло Хайдаров жеңіп алды — 357 (161+196) келі.

    Еске салайық, бұған дейін Төрехан Асанхан ауыр атлетикадан Азия чемпионатында күміс жүлдеге ие болғанын хабарлағанбыз.

    Ауыр атлетика Өзбекстан Спорт Азия чемпионаты
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
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