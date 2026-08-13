Ауыр атлет Ақжол Құрманбек жасөспірімдер арасында Азия чемпионатында топ жарды
АСТАНА. KAZINFORM — Өзбекстанның Ташкент қаласында ауыр атлетикадан жас жеткіншектер мен жасөспірімдер арасында Азия чемпионаты жалғасып жатыр.
Қазақстандық ауыр атлет Ақжол Құрманбек жасөспірімдер арасында 85 келіге дейінгі салмақта алтын медаль жеңіп алды. Отандасымыз қоссайыстың қорытындысы бойынша 358 (160+198) келіні еңсерді.
Сондай-ақ дәл осы салмақта Ерасыл Сәулебеков 351 (154+197) келіні көтеріп, қола жүлдегер атанды.
Ал күміс жүлдені өзбекстандық Хикматилло Хайдаров жеңіп алды — 357 (161+196) келі.
Еске салайық, бұған дейін Төрехан Асанхан ауыр атлетикадан Азия чемпионатында күміс жүлдеге ие болғанын хабарлағанбыз.