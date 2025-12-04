Ауруханада жатқан баласының таяқ жегенін айтқан ақтөбелік полицияға шағым түсірді
АҚТӨБЕ. KAZINFORM – Ерекше балалардың анасы Аксана Уразбекова ем алу үшін ауруханаға жатқан баласының соққығы жығылғанын айтып, шағым түсірді. Ол өзіне заңгерлік көмек беретін мамандарды іздеп жатыр.
Ақтөбе қаласының тұрғыны Аксана Уразбекова екі ерекше баланы тәрбиелеп отыр. 10 жастағы баласына ІІ топ мүгедектігін рәсімдеген. Ол үйде отырып білім алады. Арнайы есепте тұратын ұлы қараша айында ауырып, Ақтөбе облыстық көпсалалы балалар ауруханасының неврология бөліміне түседі. Сол жерде ол өзі қатарлы балалармен бірге жатып, олар ұлын ұрып-соққанын айтты.
- Баламды төрт күн бойы ұрған. Оның жанында болған үш баланың бірі естияр. Жұдырығымен басынан ұрған. Сол кезде оның басы айналып, құлағы шулап кеткен. Қорғанып жатқанда еденге құлап, оны тұрғызбай, тепкілеген. Ұлым ішін ұстап, бүктетіліп жатқан екен. Тамағын да тартып жеген. Мұның бәрі маған ауыр тиді. Қазір балам дене жарақатын алды әрі қорқып қалған. Ол мұндай озбырлықты көрмеген, мейірімге бөленіп өскен. Құқық қорғау органдары осы деректі тіркеп, тергеу жүргізу үшін Зауыт полиция бөліміне барып, арыз түсірдім. Енді маған заңгерлердің көмегі керек,- деді Аксана Уразбекова.
Психолог баламен сөйлесіп, мән-жаймен қаныққан. Бұл отбасы хирургтің келуін күтіп отыр.
- Балам қатты қорқып қалған. Әлі күнге дейін соққы алған жері ауырады. Өзім де қатты күйзеліске түстім. Алдағы күндері қандай да бір кері әсері бола ма деп уайымдаймын. Ал ұлым өте сабырлы, мейірімді,- деді анасы.
Ақтөбе облыстық денсаулық сақтау басқармасы баспасөз қызметінің хабарлауынша, науқастанып келген балаға ем-дом жүргізілген, дәрігерлер бақылауында болған. Алайда бір палатада жатқан балалар өзара сөзге келіп қалған.
- Бір палатада болған 10, 11 және 12 жастағы балалар ұялы телефон арқылы ойын ойнап, өзара сөз таластырады. Балалардың дауысын естіген кезекші медбике олардың қатты сөз айтып, бір-бірін итеріп жатқанын көреді. Сол кезде ажыратып, әрқайсысын бөлек палатаға ауыстырады. Сол күні кешке ем алып жатқан баланың анасы шағым айтып, кейін полиция шақырды. Арыз жазып, баласын алып кетті. Кезекші дәрігер сол кезде баланы қарады. Денсаулығына еш шағым айтпады. Ол кезде денесінде көгергені із болмады. Бір күннен соң облыстық денсаулық сақтау басқармасының штаттан тыс клиникалық психологі барып, баланың көңіл-күйін білді. Анасымен де сөйлесті. Медицина қызметкерлеріне еш шағым айтпады,- деп хабарлады облыстық денсаулық сақтау басқармасы.
Ал облыстық полиция департаменті шағым бойынша тараптарды тыңдайды.
Айта кетейік, елімізде ерекше балаларды қолдау туралы заң жобасы әзірленіп жатыр. Қазақстанда инклюзивті білім беру және психологиялық-педагогикалық қолдау 90 пайызға артты.