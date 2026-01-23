Australian Open: Анна Данилина келесі айналымға жолдама алды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның жұптық сындағы бірінші, әлемнің 14-ракеткасы Анна Данилина Аустралия ашық чемпионатының үшінші айналымына шықты.
Жарыстың 7-ракеткасы болып тіркелген А.Данилина сербиялық Александра Круничпен бірге екінші айналымда аустралиялықтар, бұрынғы ресейліктер Дарья Касаткина – Арина Родионованың мысын басты.
Қазақстандық-сербиялық жұп 6:3, 6:4 есебімен жеңіске жетті.
Сағат жарымға жуық уақытқа созылған бәсекеде Данилина – Крунич 2 эйспен бірге 12 брейк-пойнттың тең жартысын пайдаланды. Касаткина – Родионова 1 эйс, 3 брейктен (8 брейк-пойнт) аса алмады.
Анна Данилина – Александра Круничтің келесі қарсыластары кейін белгілі болады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Аустралия ашық чемпионатында Елена Рыбакинаның екінші жеңісіне қол жеткізгенін жазған едік.
Аустралия чемпионатында Юлия Путинцева алғаш рет төртінші айналымға өтті.