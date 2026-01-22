KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    16:55, 22 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Australian Open: Елена Рыбакина екінші жеңісіне қол жеткізді

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның бірінші, әлемнің 5-ракеткасы Елена Рыбакина Аустралия ашық чемпионатының үшінші айналымына өтті.

    Елена Рыбакина
    Фото: Қазақстан теннис федерациясы

    Қазақстандық теннисші екінші айналымда әлемнің 77-ракеткасы, франциялық Варвара Грачевамен бетпе-бет келді.

    Осыған дейін қарсыластар өзара екі рет кездесіп, екеуінде де Рыбакина жеңген еді.

    Бұл жолы матч Рыбакина үшін қиын басталды. Бірінші партияда есеп 1:1 болған мезетте Грачева брейк жасап кетті – 3:1. Е.Рыбакина қатарынан төрт гейм алып, 5:3 есебімен алға шыққанымен, сетке доп бергенде, өз мүмкіндігін пайдалана алмады. Дегенмен тағы бір брейкпен тәмамдады - 7:5.

    Екінші сетте есеп 2:1 болғанда, қазақстандық теннисші брейк жасады. Содан кейін кездесуді брейкпен түйіндеді – 6:2.

    Бір сағат 15 минутқа созылған бәсеке барысында Елена 5 эйспен бірге 7 брейк-пойнттың бесеуін өз есебіне жазды. Грачева 3 эйс, 2 брейкпен (7 брейк-пойнт) ерекшеленді.

    Қазақстандық теннисші ойыннан соң берген сұхбатында матчтың оңайға түспегенін, қарсыласының жақсы өнер көрсеткенін атап өтті.

    Елена Рыбакина төртінші айналымға шығу үшін әлемнің 54-ракеткасы, чехиялық, 18 жастағы Тереза Валентовамен таласады. Ол отандасы, рейтингіде 132-орындағы Линда Фрухвиртованы қапы қалдырды – 7:5, 2:6, 6:3.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Аустралия ашық чемпионатында Александр Бубликтің үшінші айналымға шыққанын жазған едік.

    Сондай-ақ Михаил Кукушкин Португалиядағы жарыстың ширек финалына жолдама алды.

    Аустралия чемпионатында Анна Данилина жеңісті жолды жалғастырды.

     

     

     

    Тегтер:
    Елена Рыбакина Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар