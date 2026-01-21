Михаил Кукушкин Португалиядағы жарыстың ширек финалына жолдама алды
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші, әлемнің 262-ракеткасы Михаил Кукушкин Оэйраш (Португалия) челленджер турнирінің ширек финалына шықты.
Қазақстандық теннисші бастапқы кездесуінде рейтингіде 370-орындағы португалиялық Гаштау Элиашты қапы қалдырды – 6:2, 6:3.
М.Кукушкин екінші айналымда әлемнің 153-ракеткасы, эстониялық Марк Лаялмен бетпе-бет келді.
Бірінші партияда тай-брейкте Лаял шеберлік танытты - 7:6 (7:4). Дегенмен Кукушкин бұдан кейін камбэк жасай білді - 6:2, 7:5.
Аса тартысты өткен бәсеке 3 сағат 15 минутқа созылды.
Михаил Кукушкин жартылай финалға шығу үшін әлемнің 129-ракеткасы, литвалық Вилюс Гаубаспен таласады. Ол рейтингіде 313-сатыдағы чехиялық, 19 жастағы Петр Брунцликтен басым түсті - 6:1, 1:6, 6:3.
Тағы бір қазақстандық, рейтингіде 367-орындағы Денис Евсеев сенсация жасап, алғашқы айналымда әлемнің 187-ракеткасы, швейцариялық Жером Кюмоны ұтты. Матч 6:4, 6:7 (5:7), 6:2 есебімен Евсеевтің пайдасына аяқталды.
Д.Евсеевтің келесі қарсыласы – әлемнің 170-ракеткасы, мажарстандық Жомбор Пирош.
Оэйраштағы доданың жүлде қоры 160 680 еуроға бағаланған. Жеңімпаз 23 750 еуроға қоса 100 рейтингілік ұпайға ие болады.
