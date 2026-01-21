Australian Open: Юлия Путинцева қарсыласын айқын басымдылықпен ұтты
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның екінші, әлемнің 94-ракеткасы Юлия Путинцева Аустралия ашық чемпионатының үшінші айналымына шықты.
Қазақстандық теннисші екінші айналымда әлемнің 60-ракеткасы, франциялық Эльза Жакемомен ойнады.
Бірінші партияда Путинцева айқын басымдылық көрсетті – 6:1.
Екінші сетте де сол қарқынынан танған жоқ – 6:2.
Бір сағат 14 минутқа созылған бәсекеде Путинцева 6 брейк-пойнттың бесеуін мүлтіксіз пайдаланды. Жакемо 1 эйс, 1 брейкпен (7 брейк-пойнт) шектелді.
Юлия Путинцева төртінші айналымға өту үшін әлемдік рейтингіде 112-де тұрған түркиялық Зейнеп Сонмезбен таласады. Ол бастапқы кездесуінде сенсация жасап, әлемнің 11-ракеткасы, ресейлік Екатерина Александрованы 7:5, 4:6, 6:4 есебімен ұтты. З.Сонмез «Үлкен дулыға» турнирінде қарсыласын жеңген алғашқы түркиялық теннисші атанды. Зейнеп бүгін әлемнің 74-ракеткасы, мажарстандық Анна Бондарьды қапы қалдырды – 6:2, 6:4.
Юлия Путинцева өткен жылы үшінші айналымға дейін жеткен еді.
Бұдан бұрын Елена Рыбакинаның бастапқы кездесуін жеңіспен аяқтағанын жазған едік.