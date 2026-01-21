KZ
    08:30, 21 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Australian Open: Юлия Путинцева қарсыласын айқын басымдылықпен ұтты

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның екінші, әлемнің 94-ракеткасы Юлия Путинцева Аустралия ашық чемпионатының үшінші айналымына шықты.

    Путинцева
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші екінші айналымда әлемнің 60-ракеткасы, франциялық Эльза Жакемомен ойнады.

    Бірінші партияда Путинцева айқын басымдылық көрсетті – 6:1.

    Екінші сетте де сол қарқынынан танған жоқ – 6:2.

    Бір сағат 14 минутқа созылған бәсекеде Путинцева 6 брейк-пойнттың бесеуін мүлтіксіз пайдаланды. Жакемо 1 эйс, 1 брейкпен (7 брейк-пойнт) шектелді.

    Юлия Путинцева төртінші айналымға өту үшін әлемдік рейтингіде 112-де тұрған түркиялық Зейнеп Сонмезбен таласады. Ол бастапқы кездесуінде сенсация жасап, әлемнің 11-ракеткасы, ресейлік Екатерина Александрованы 7:5, 4:6, 6:4 есебімен ұтты. З.Сонмез «Үлкен дулыға» турнирінде қарсыласын жеңген алғашқы түркиялық теннисші атанды. Зейнеп бүгін әлемнің 74-ракеткасы, мажарстандық Анна Бондарьды қапы қалдырды – 6:2, 6:4.

    Юлия Путинцева өткен жылы үшінші айналымға дейін жеткен еді.

    Бұдан бұрын Елена Рыбакинаның бастапқы кездесуін жеңіспен аяқтағанын жазған едік.

     

