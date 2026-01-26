Australian Open: Анна Данилина миксте ширек финалға шықты
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық теннисші Анна Данилина аралас жұпта Аустралия ашық чемпионатының ширек финалына өтті.
Қазақстандық теннисші америкалық Джеймс Трейсимен бірге екінші айналымда канадалық Лейла Фернандес – аустралиялық Ник Кирьоспен ойнады.
Бірінші партияда қазақстандық-америкалық дуэт 6:3 есебімен басымдылық танытты. Олар екінші сетте қарқынын тіпті үдетті – 6:1.
Небәрі 54 минутқа созылған бәсекеде Данилина – Треймс 1 эйспен бірге 8 брейк-пойнттың тең жартысын мүлт жіберген жоқ. Фернандес – Кирьос 8 эйс жасап, 7 брейк-пойнттың біреуін ғана пайдаланды.
Анна Данилина – Джеймс Трейси жартылай финалға шығу үшін бразилиялық Луиза Стефани – сальвадорлық Марсело Ареваломен таласады.
Бұдан бұрын А.Данилина сербиялық Александра Круничпен бірге жұптық сында да ширек финалға шыққан болатын.
