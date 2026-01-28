KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    10:13, 28 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Australian Open: Данилина жарыстың 1-ракеткасын жеңіп, жартылай финалға шықты

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның жұптық сындағы бірінші, әлемнің 14-ракеткасы Анна Данилина Аустралия ашық чемпионатының жартылай финалына өтті.

    Анна Данилина
    Фото: Sports.kz

    Қазақстандық теннисші сербиялық Александра Круничпен бірге ширек финалда жарыстың 1-ракеткалары, чехиялық Катержина Синякова – америкалық Тэйлор Таунсендке қарсы келді.

    Қазақстандық-сербиялық жұп матчты қарқынды бастады – 6:2.

    Екінші сетте чехиялық-америкалық дуэт есе қайырды – 6:3.

    Үшінші, шешуші партияда Данилина – Крунич бет қаратпады – 6:0.

    Бір сағат 38 минутқа созылған бәсекеде Анна – Александра 1 эйспен бірге 6 брейк-пойнттан шашау шығарған жоқ. Синякова – Таунсенд 2 брейктен (5 брейк-пойнт) аса алмады.

    Анна Данилина – Александра Крунич финалға шығу үшін доданың 5-ракеткалары, канадалық Габриэла Дабровски – бразилиялық Луиза Стефанимен таласады. Бұл жұп ширек финалда аталмыш чемпионатта 3-ракетка болып тіркелген тайбэйлік Се Шувэй – латвиялық Елена Остапенконы қапы қалдырды – 6:1, 7:6 (7:5). 

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Аустралия ашық чемпионатында Рыбакинаның әлемнің 2-ракеткасын ұтып, жартылай финалға өткенін жазған едік.

    Сондай-ақ Заңғар Нұрланұлы алғаш рет ширек финалға шықты.

    Тегтер:
    Анна Данилина Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар