    17:00, 24 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Australian Open: Елена Рыбакина төртінші айналымға жолдама алды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның бірінші, әлемнің 5-ракеткасы Елена Рыбакина Аустралия ашық чемпионатының төртінші айналымына шықты. 

    Елена Рыбакина
    Фото: ktf.kz

    Қазақстандық теннисші үшінші айналымда әлемнің 54-ракеткасы, 18 жастағы чехиялық Тереза Валентовамен бетпе-бет келді.

    Елена Рыбакина өткен жылы АҚШ ашық чемпионатының екінші айналымында чехиялық жас спортшыны 6:3, 7:6 (9:7) есебімен ұтқан еді. 

    Бұл жолы Валентова матчты брейкпен бастағанымен, Рыбакина есесін жібермеді — 6:2.

    Екінші сетте Елена 5:3 есебімен алға кетті. Сосын матчқа доп бергенде, мүлт кеткен жоқ — 6:3.

    Бір сағат 23 минутқа созылған бәсекеде Рыбакина 4 эйспен бірге 9 брейк-пойнттың бесеуін пайдаланды. Валентова 4 эйс, 2 брейкпен (9 брейк-пойнт) ерекшеленді.

    Елена Рыбакина ширек финалға шығу үшін әлемнің 21-ракеткасы, бельгиялық Элисе Мертенспен таласады. Ол үшінші айналымда рейтингіде 126-орындағы чехиялық, 19 жастағы Никола Бартунькованы жеңді — 6:0, 6:4.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Аустралия ашық чемпионатында Александр Бубликтің тарихи нәтижеге қол жеткізгенін жазған едік.

    Сондай-ақ Заңғар Нұрланұлы алғашқы матчында жеңіске жетті.

    Елена Рыбакина Спорт Теннис
