Australian Open: Александр Бублик тарихи нәтижеге қол жеткізді
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстанның бірінші, әлемнің 10-ракеткасы Александр Бублик спорттық жолында алғаш рет Аустралия ашық чемпионатының төртінші айналымына өтті.
Қазақстандық теннисші үшінші айналымда әлемдік рейтингіде 62-орындағы аргентиналық Томас Мартин Этчеверримен жолықты. Тура бір сағатқа созылған бірінші партияда Бублик қарсыласын тай-брейкте тықсыра білді – 7:6 (7:4).
Екінші сетте де Александр тай-брейкте есесін жібермеді – 7:6 (7:5). Үшінші партияны Бублик брейкпен бастады – 2:0. А.Бубликке осы брейк жеткілікті болды – 6:4.
Екі сағат жарымнан астам уақытқа созылған тартысты бәсекеде А.Бублик 21 эйспен бірге 4 брейк-пойнттың біреуін өз есебіне жазды. Этчеверри 10 эйс жасағанымен, 3 брейк-пойнтын пайдалана алмады. Осылайша, А.Бублик жаңа жылдағы жеңіс сериясын 7 матчқа жеткізді. Мұның алдында ол Гонконг ATP 250 турнирінің жеңімпазы атанған еді.
Сонымен қатар А.Бублик барлық төрт «Үлкен дулыға» турнирінің 1/8 финалына өткен алғашқы қазақстандық теннисші атанып, тарихи нәтижені тіркеді.
Александр Бублик ширек финалға шығу үшін әлемнің 6-ракеткасы, аустралиялық Алекс де Минормен таласады. Ол үшінші айналымда әлемнің 34-ракеткасы, америкалық Фрэнсис Тиафоны жолдан тайдырды – 6:3, 6:4, 7:5.
