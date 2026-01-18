Аустралия ашық чемпионаты: Юлия Путинцева сенсация жасап, жеңіске жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның екінші, әлемнің 105-ракеткасы Юлия Путинцева Аустралия ашық чемпионатын жеңіспен бастады.
Қазақстандық теннисші алғашқы айналымда әлемнің 59-ракеткасы, бразилиялық Беатрис Хаддад Майямен бетпе-бет келді.
Бұл матчта бразилиялық спортшы фаворит саналғанымен, Путинцева қайсарлық таныта білді.
Бірінші партияда Хаддад Майя 6:3 есебімен басым түсті. Екіншісінде Юлия есе қайырды — 7:5.
Үшінші, шешуші сетте Путинцева 1:3 есебімен жеңіліп жатып, қатарынан бес геймді алды — 6:3.
Екі сағат 53 минутқа созылған тартысты бәсекеде Путинцева 3 эйспен бірге 15 брейк-пойнттың алтауын пайдаланды. Бразилиялық теннисші 1 эйс, 5 брейкпен (12 брейк-пойнт) көзге түсті.
Юлия Путинцева үшінші айналымға өту үшін әлемнің 20-ракеткасы, украиналық Марта Костюк немесе рейтингіде 58-сатыдағы франциялық Эльза Жакемомен таласады.
Аустралия ашық чемпионаты әйелдер арасында жекелей сында 18-31 қаңтар аралығында өтеді. Жүлде қоры — 74,9 млн АҚШ доллары. Өткен жылы финалда әлемнің 1-ракеткасы, белоруссиялық Арина Соболенконы 6:3, 2:6, 7:5 есебімен ұтқан америкалық Мэдисон Киз чемпион атанған еді.
Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина төртінші айналымда дәл осы М.Кизге жол берген болатын. Ал Ю.Путинцева үшінші айналымға дейін жеткен.
Бүгін сондай-ақ Қазақстанның ерлер арасында бірінші, әлемнің 10-ракеткасы Александр Бублик кортқа шығады. Ол рейтингіде 48-орындағы америкалық Дженсон Бруксбиді сынап көреді.
Өткен жылы алғашқы айналымнан аса алмаған А.Бублик биыл Гонконг турниріндегі титулынан кейін фавориттер қатарында атала бастады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Михаил Кукушкиннің Ұлыбританиядағы турнирде чемпиондыққа таласатынын жазған едік.
М.Кукушкин финалда әлемнің 215-ракеткасы, франциялық Клеман Чидехтан айласын асыра алмады. Есеп 7:5, 1:6, 0:4 болған мезетте қазақстандық теннисші матчты жалғастырудан бас тартты.