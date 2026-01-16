KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    22:19, 16 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Михаил Кукушкин Ұлыбританиядағы турнирде чемпиондыққа таласады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші, әлемнің 293-ракеткасы Михаил Кукушкин Глазго (Ұлыбритания) челленджер турнирінің финалына жолдама алды.

    Кукушкин
    Фото: ҰОК

    Қазақстандық теннисші жартылай финалда әлемнің 300-ракеткасы, чехиялық, 21 жастағы Гинек Бартонмен сынға түсті.

    Бірінші партияда 38 жастағы Кукушкинге бір брейк жеткілікті болды — 6:4

    Есесіне екінші сетте Бартон 3:0 есебімен алға кетті. Бірақ қазақстандық спортшы таразы басын теңестіріп қана қоймай, тай-брейкте жеңісті жұлып алды — 7:6 (7:4).

    Бір сағат 45 минутқа созылған бәсекеде Кукушкин 2 эйспен бірге 4 брейк-пойнттың тең жартысын құр жібермеді. Бартон 14 эйс, 1 брейкпен (2 брейк-пойнт) көзге түсті.
    Михаил Кукушкин финалда әлемнің 215-ракеткасы, франциялық Клеман Шидехпен чемпиондық атақты сарапқа салады.

    Тағы бір қазақстандық, әлемнің 195-ракеткасы Тимофей Скатов Нонтхабури (Таиланд) челленджер турнирінің финалынан тыс қалды. Ол жартылай финалда күтпеген жерден 373-орындағы испаниялық Пол Мартин Тиффонға есе жіберді — 2:6, 4:6.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Михаил Кукушкиннің Глазго турнирінің жартылай финалында ойнайтынын жазған едік. 

    Тегтер:
    Михаил Кукушкин Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар