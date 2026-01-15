KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    20:41, 15 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Михаил Кукушкин Глазго турнирінің жартылай финалында ойнайды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық, әлемнің 293-ракеткасы Михаил Кукушкин Глазго (Ұлыбритания) челленджер турнирінің жартылай финалына шықты.

    Михаил Кукушкин Португалиядағы жарыстың жартылай финалына шықты
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші ширек финалда әлемдік рейтингіде өзінен он саты жоғары тұрған германиялық Том Генчпен кездесті.

    Кукушкин матчты екі сетте бітіре білді — 6:2, 6:4.

    Бір сағат 26 минутқа созылған бәсекеде 38 жастағы қазақстандық спортшы 4 эйс жасап, 7 брейк-пойнттың үшеуін өз есебіне жазды. Генч 12 эйспен көзге түсті.

    Михаил Кукушкин финалға шығу үшін әлемнің 300-ракеткасы, чехиялық Гинек Бартонмен таласады. Ол ширек финалда рейтингіде 218-орындағы корт иесі Йоханнус Мандейді жолдан тайдырды — 7:6 (7:2), 6:3.

    Аталмыш жарыс қоры — 56 700 еуро. Дода жеңімпазы 8 550 еуроға қоса 50 рейтингілік ұпайға ие болады.

    Қазақстанның әйелдер арасында жұптық сындағы бірінші, әлемнің 14-ракеткасы Анна Данилина Аделаида (Аустралия) WTA 500 турнирінің финалына шыға алмады.

    А.Данилина сербиялық Александра Круничпен бірге жартылай финалда жарыстың 2-ракеткалары, чехиялық Катержина Синякова — қытайлық Чжан Шуайға есе жіберді — 4:6, 6:2, 8:10.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Анна Данилинаның Аустралиядағы жарыстың жартылай финалына жолдама алғанын жазған едік. 

    Сондай-ақ қазақстандық теннисшілердің Аустралия ашық біріншілігіндегі қарсыластары анықталды.

    Тегтер:
    Ұлыбритания турнир Михаил Кукушкин Спорт Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Автор
    Соңғы жаңалықтар