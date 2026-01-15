KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    10:52, 15 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Қазақстандық теннисшілердің Аустралия ашық біріншілігіндегі қарсыластары анықталды

    АСТАНА. KAZINFORM – Мельбурн қаласында Аустралия ашық чемпионатының жеребесі тартылды.

    Қазақстандық теннисшілердің Аустралия ашық біріншілігіндегі қарсыластары анықталды
    Фото: Sports.kz

    Қазақстанның әйелдер арасында бірінші, әлемнің 5-ракеткасы Елена Рыбакина алғашқы айналымда WTA рейтингісінде 97-орында тұрған словениялық Кайя Юванды сынап көреді.

    Рейтингіде 104-орындағы Юлия Путинцева әлемнің 58-ракеткасы, бразилиялық Беатрис Хаддад Майямен шеберлік байқасады.

    WTA рейтингісінде 246-сатыдағы Зарина Дияс әлемнің 25-ракеткасы, испаниялық Паула Бадосамен кортта кездеседі. 

    Қазақстанның ерлер арасында бірінші, әлемнің 10-ракеткасы Александр Бублик бастапқы бәсекесін рейтингіде 48-орындағы америкалық Джейсон Бруксбимен өткізеді.

    Тағы бір қазақстандық, рейтингіде 104-сатыдағы Александр Шевченко іріктеу сайысы жеңімпаздарының бірімен ойнайды.

    Аустралия ашық чемпионаты 18 қаңтар күні басталады.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Михаил Кукушкиннің Ұлыбританиядағы турнирде қарсыласын ойсырата жеңгенін жазған едік. 

