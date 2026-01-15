Қазақстандық теннисшілердің Аустралия ашық біріншілігіндегі қарсыластары анықталды
АСТАНА. KAZINFORM – Мельбурн қаласында Аустралия ашық чемпионатының жеребесі тартылды.
Қазақстанның әйелдер арасында бірінші, әлемнің 5-ракеткасы Елена Рыбакина алғашқы айналымда WTA рейтингісінде 97-орында тұрған словениялық Кайя Юванды сынап көреді.
Рейтингіде 104-орындағы Юлия Путинцева әлемнің 58-ракеткасы, бразилиялық Беатрис Хаддад Майямен шеберлік байқасады.
WTA рейтингісінде 246-сатыдағы Зарина Дияс әлемнің 25-ракеткасы, испаниялық Паула Бадосамен кортта кездеседі.
Қазақстанның ерлер арасында бірінші, әлемнің 10-ракеткасы Александр Бублик бастапқы бәсекесін рейтингіде 48-орындағы америкалық Джейсон Бруксбимен өткізеді.
Тағы бір қазақстандық, рейтингіде 104-сатыдағы Александр Шевченко іріктеу сайысы жеңімпаздарының бірімен ойнайды.
Аустралия ашық чемпионаты 18 қаңтар күні басталады.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Михаил Кукушкиннің Ұлыбританиядағы турнирде қарсыласын ойсырата жеңгенін жазған едік.