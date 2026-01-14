20:28, 14 Қаңтар 2026 | GMT +5
Михаил Кукушкин Ұлыбританиядағы турнирде қарсыласын ойсырата ұтты
АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық теннисші, әлемнің 293-ракеткасы Михаил Кукушкин Глазго (Ұлыбритания) челленджер турнирінің ширек финалына жолдама алды.
Қазақстандық теннисші екінші айналымда әлемнің 255-інші, осы жарыстың 3-ракеткасы, швейцариялық Реми Бертоламен шеберлік байқасты.
М.Кукушкин аса қиналмай, қарсыласын 6:1, 6:2 есебімен ойсырата ұтты.
Михаил Кукушкиннің ширек финалдағы қарсыласы кейін анықталады.
Тағы бір қазақстандық, рейтингіде 379-орындағы Денис Евсеев екінші айналымда әлемнің 300-ракеткасы, чехиялық Гинек Бартонға жол берді - 2:6, 2:6.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Тимофей Скатовтың Таиландтағы турнирдің ширек финалына өткенін жазған едік.