    20:28, 14 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Михаил Кукушкин Ұлыбританиядағы турнирде қарсыласын ойсырата ұтты

    АСТАНА. KAZINFORM - Қазақстандық теннисші, әлемнің 293-ракеткасы Михаил Кукушкин Глазго (Ұлыбритания) челленджер турнирінің ширек финалына жолдама алды.

    Кукушкин
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші екінші айналымда әлемнің 255-інші, осы жарыстың 3-ракеткасы, швейцариялық Реми Бертоламен шеберлік байқасты.

    М.Кукушкин аса қиналмай, қарсыласын 6:1, 6:2 есебімен ойсырата ұтты.

    Михаил Кукушкиннің ширек финалдағы қарсыласы кейін анықталады.

    Тағы бір қазақстандық, рейтингіде 379-орындағы Денис Евсеев екінші айналымда әлемнің 300-ракеткасы, чехиялық Гинек Бартонға жол берді - 2:6, 2:6.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Тимофей Скатовтың Таиландтағы турнирдің ширек финалына өткенін жазған едік.

     

