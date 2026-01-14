Тимофей Скатов Таиландтағы турнирдің ширек финалына өтті
АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық, әлемнің 195-ракеткасы Тимофей Скатов Нонтхабури (Таиланд) челленджер турнирін сәтті өткізіп жатыр.
Өткен аптада Бангалор (Үндістан) челленджер жарысының финалына дейін жеткен қазақстандық теннисші Нонтхабуриде 2-ракетка болып тіркелген.
Тимофей алғашқы айналымда рейтингіде 331-орында тұрған Дуже Айдуковичті тартысты бәсекеде 6:3, 3:6, 6:4 есебімен тізе бүктірді.
Т.Скатов бүгін рейтингідегі 413-сатыдағы таиландтық Касидит Самрейді қапы қалдырды – 6:4, 6:2.
Бір сағат 15 минутқа созылған бәсекеде Скатов 5 эйспен бірге 6 брейк-пойнттың төртеуін өз есебіне жазды. Самрей 6 эйс, 1 брейкпен ерекшеленді.
Тимофей Скатов жартылай финалға шығу үшін әлемнің 288-ракеткасы, франциялық Флорана Бакспен таласады. Франциялық теннисші екінші айналымда қазақстандық, рейтингіде 265-сатыдағы Бейбіт Жұқаевтан айласын асырып кетті – 6:2, 6:4.
Б.Жұқаев бастапқы айналымда қытайлық Фацзинь Сунаны 6:4, 6:1 есебімен жеңген еді.
Еске сала кетейік, бұдан бұрын Юлия Путинцеваның Аустралиядағы жарыстың екінші айналымына шыққанын жазған едік.
Сондай-ақ Александр Шевченко Аустралиядағы турнирдің ширек финалына шықты.