Аустралия мен Оңтүстік Корея Labubu ойыншықтарының улы көшірмесі шығарылып жатқанын ескертті
АСТАНА.KAZINFORM — Аустралия мен Оңтүстік Корея билігі танымал Labubu ойыншықтарының жалған көшірмелері бала денсаулығына елеулі қауіп төндіретінін ескертті, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
Оңтүстік Кореяның кеден қызметі көптеп шығарылып жатқан қытайлық Labubu ойыншығы көшірмелерінің құрамындағы токсиндік заттар рұқсат етілген мөлшерден тым жоғары екенін жариялады.
Дүйсенбіден бастап ведомство шетелдік онлайн платформалар арқылы сатып алынған тауарлардың заңсыз импортын шектеу үшін сегіз апталық науқан бастайды. Бұл шаралар 11 қарашадағы Қытайдағы бойдақтар күні және 28 қарашадағы АҚШ-тың «Қара жұма» сияқты ірі халықаралық сату іс-шаралары қарсаңында енгізілді.
Аустралияның Бәсекелестік және тұтынушылар комиссиясы да осыған ұқсас ескерту жасап, Lafufu деп аталатын жалған ойыншықтардың сапасыз жұмысына және оңай бұзылатын ұсақ бөлшектеріне байланысты қауіп бар екенін, бұл балалар арасында тұншығу қаупін тудыратынын атап өтті. Ведомство сондай-ақ мұндай өнімдерде қорғасын мен басқа да улы заттардың болуы мүмкін екендігіне алаңдаушылық білдірді, бұл балалардың денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.
— Көбінесе Lafufu деп аталатын жалған немесе имитациялық Labubu қуыршақтарын сатып аларда абай болыңыздар және бұл өнімдерді жас балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыздар, — делінген аустралиялық ведомство мәлімдемесінде.
Біз бұған дейін АҰШ-тың Labubu ойыншықтарының қауіпі туралы ескерту жариялағанын хабарлаған болатынбыз.