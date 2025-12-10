Аустралия жасөспірімдердің әлеуметтік желіні қолдануына алғашқы болып тыйым салды
АСТАНА. KAZINFORM — Аустралия 16 жасқа дейінгі балалардың TikTok, YouTube, Instagram және Facebook сияқты платформаларға қолжетімділігін шектеп, жасөспірімдердің әлеуметтік желілерді пайдалануына тыйым салған алғашқы ел болды, деп хабарлайды CNA агенттігі.
Жаңа заңға сәйкес, ең ірі он платформаға балаларға түнгі сағат 12-ден бастап қолжетімділікті блоктау міндеттелді, әйтпесе олар 49,5 миллион аустралиялық долларға дейін (шамамен 33 миллион АҚШ доллары) айыппұл төлеуі мүмкін еді.
Бұл заң ірі технологиялық компаниялар мен сөз бостандығын қорғаушылар тарапынан сынға ұшырағанымен, ата-аналар мен балалар құқығын қорғаушылардың қолдауын тапты.
Премьер-министр Энтони Албанезе бұл күнді «отбасылар үшін маңызды күн» деп атады және заңды саясаткерлердің онлайн-қатерлерге қарсы әрекет ете алатынының дәлелі ретінде көрсетті, өйткені дәстүрлі қорғау шаралары бұл қауіптерге қарсы жеткіліксіз болып қалды.
«Бұл барынша пайдасын береді. Бұл біздің ел кездестірген ең ауқымды әлеуметтік және мәдени өзгерістердің бірі. Біз ауқымды реформаны қолға алдық, оның әсері бүкіл әлемге сезіледі», деді Албанезе сәрсенбіде өткен баспасөз мәслихатында.
Еске сала кетейік, бұған дейін ЕО 16 жасқа дейінгі балаларға әлеуметтік желілерді шектеу туралы резолюция қабылдады.