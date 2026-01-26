Аустралияда аптап ыстыққа байланысты ескерту жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM — Аустралияның Виктория штатында орман өрттерімен күрес жүріп жатқан тұста шамадан тыс ыстыққа байланысты ескерту жасалды, деп хабарлайды Анадолы.
ABC News хабарлауынша, билік өкілдері Виктория штатының Отвейс аймағындағы бақылауға алынбаған орман өрттері аптап ыстықтың салдарынан одан әрі таралуы мүмкін екенін мәлімдеген.
Аустралияның Метеорология бюросының өкілі Диана Иди кейбір аудандарда 2009 жылдан бері тіркелген ең ұзақ аптап ыстық кезеңі болуы мүмкін екенін ескертті.
Оның айтуынша, Милдура, Хоуптун және Уолпеуп аймақтарында ауа температурасы 48 градусқа, Хоршамда – 47 градусқа, ал Гамильтонда – 46 градусқа дейін көтеріледі деп күтіліп отыр.
Виктория штатының төтенше жағдайлар қызметінің өкілі Тим Вибуш кейбір өңірлерде ауа температурасы бір апта бойы 40 градустан жоғары деңгейінде сақталатынын айтты.
Өрт сөндірушілер жоғары температураға қарамастан, өрттің таралуын болдырмау жұмыстарын жалғастырып жатыр.
Отвейс аймағындағы өрт салдарынан Мельбурн қаласында ауа сапасы айтарлықтай нашарлаған.
Ал Оңтүстік Аустралия штатының Аделаида қаласында қатты ыстыққа байланысты ескертулерге орай 26 қаңтарда атап өтілетін Аустралия күніне арналған іс-шаралар тоқтатылды. Бұл күн 1788 жылы алғашқы ағылшын флотының Аустралия құрлығына келгенін еске алуға арналған және елдің құрылған күні ретінде саналады.
Бұған дейін Аустралияның шығыс жағалауы бойындағы ондаған жағажай, соның ішінде Сиднейдегі жағажайлар да, соңғы екі күнде акулалардың төрт рет шабуыл жасауына байланысты сейсенбі күні жабылғанын жазғанбыз.