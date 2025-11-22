Аустралияда ең қатыгез спорт түрі пайда болды
АСТАНА. KAZINFORM — Аустралияда «Runnation» деп аталатын жаңа спорт түрі пайда болды. Бірнеше сағат ішінде алғашқы жекпе-жектердің видеосы 3 миллионнан астам қаралым жинаған, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.
АЗЕРТАДЖ агенттігі Zing News-ке сілтеме жасап хабарлағандай, бұл спорт түрі туралы «соншалықты қатыгез, көрермендер видеоны қайта-қайта алдыға айналдырып жіберіп отырады» деп айтылып жатыр.
Runnation ережелері өте қарапайым. Екі спортшы бір-біріне қатты жылдамдықпен қарсы жүгіреді. Ешқандай қашу жоқ. Ешбір баяулау жоқ. Ешқандай айла-шарғы жоқ. Тек тура соқтығыс. Соңында жеңіс күштірек әрі тепе-теңдікті жақсы сақтаған спортшыға бұйырады.
Дәл осы қаталдығы мен ашық қарсыластық Runnation-ды бірден хитке айналдырды. Көпшілік оны регбимен салыстырып, бірақ «қашусыз» нұсқасы деп атап, онда зорлық деңгейі әлдеқайда жоғары екенін айтады.
Жаппай қаралып жатқан видеоларда спортшылар бір-біріне қатты соғылатыны соншалықты, соққы дыбысы анық естіліп, көз алмайтын үрейлі әсер қалдырады.
Runnation-ның пайда болуы қауіпсіздікке қатысты пікірталас тудырды: спорт сарапшылары жарақат алу қаупінің, әсіресе бас-ми және омыртқа жарақаттарының өте жоғары екенін айтып алаңдаулы. Алайда жақтаушылары кез келген жекпе-жек спортында тәуекел бар екенін, ал Runnation тек таза күшті ашық көрсетудің әділ жолы екенін алға тартады.
