KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:50, 22 Қараша 2025 | GMT +5

    Аустралияда ең қатыгез спорт түрі пайда болды

    АСТАНА. KAZINFORM — Аустралияда «Runnation» деп аталатын жаңа спорт түрі пайда болды. Бірнеше сағат ішінде алғашқы жекпе-жектердің видеосы 3 миллионнан астам қаралым жинаған, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.

    Аустралияда ең қатыгез спорт түрі пайда болды
    Фото: Азертадж

    АЗЕРТАДЖ агенттігі Zing News-ке сілтеме жасап хабарлағандай, бұл спорт түрі туралы «соншалықты қатыгез, көрермендер видеоны қайта-қайта алдыға айналдырып жіберіп отырады» деп айтылып жатыр.

    Runnation ережелері өте қарапайым. Екі спортшы бір-біріне қатты жылдамдықпен қарсы жүгіреді. Ешқандай қашу жоқ. Ешбір баяулау жоқ. Ешқандай айла-шарғы жоқ. Тек тура соқтығыс. Соңында жеңіс күштірек әрі тепе-теңдікті жақсы сақтаған спортшыға бұйырады.

    Дәл осы қаталдығы мен ашық қарсыластық Runnation-ды бірден хитке айналдырды. Көпшілік оны регбимен салыстырып, бірақ «қашусыз» нұсқасы деп атап, онда зорлық деңгейі әлдеқайда жоғары екенін айтады.

    Жаппай қаралып жатқан видеоларда спортшылар бір-біріне қатты соғылатыны соншалықты, соққы дыбысы анық естіліп, көз алмайтын үрейлі әсер қалдырады.

    Runnation-ның пайда болуы қауіпсіздікке қатысты пікірталас тудырды: спорт сарапшылары жарақат алу қаупінің, әсіресе бас-ми және омыртқа жарақаттарының өте жоғары екенін айтып алаңдаулы. Алайда жақтаушылары кез келген жекпе-жек спортында тәуекел бар екенін, ал Runnation тек таза күшті ашық көрсетудің әділ жолы екенін алға тартады.

    Бұдан бұрын хабарланғандай, Аустралияда ойын құмындағы улы заттарға байланысты шамамен 70 мектеп жабылады.

    Тегтер:
    Әлем жаңалықтары Спорт Аустралия
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар