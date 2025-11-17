Аустралияда ойын құмындағы улы заттарға байланысты шамамен 70 мектеп жабылады
АСТАНА. KAZINFORM — Kmart және Target дүкендер желілері өз өнімдерін кері қайтарып алды, себебі олардың кейбір үлгілерінен асбест іздері табылған, деп хабарлайды Sky News.
Аустралия билігі бұл құм астана аумағындағы барлық мектепте қолданылғандықтан, қазір жан-жақты тексеру жүргізіліп жатқанын мәлімдеді.
Қауіпті құм сақталған 69 мектеп дүйсенбі күні қажетті шараларды жүргізу үшін жабылады. Ал 23 оқу орны ашық болады. Алайда олардың үшеуінде аз мөлшерде құм қоры табылған, дегенмен ол оқшауланған және оқу барысына әсер етпейді. Қалған 20 мектепте құм мүлде болмаған.
Үкімет мектептерді жабу — оқушылардың, қызметкерлердің және қоғамның қауіпсіздігін қорғауға бағытталған мәжбүрлі шара екенін түсіндірді. Билікке шұғыл түрде жағдайды бағалау, ғимараттарды тазарту және ықтимал қауіптерді жою қажет. Бұл шешім Аустралияның Бәсекелестік және тұтынушылар құқығын қорғау жөніндегі комиссиясының кеңесінен кейін қабылданды.
Комиссия Kadink декоративті құмында хризотил асбестінің іздері анықталғанын хабарлаған, бұл құм да мектептерде қолданылған.
Үкімет өкілдері өнімді кері қайтару — алдын ала сақтық шарасы екенін атап өтті. Қазір қауіп-қатерді түпкілікті бағалау үшін қосымша ғылыми сынақтар жүргізіліп жатыр.
Асбест — бұл жіңішке талшықты силикатты минералдар тобына тән жалпы атау. Оған хризотил, амозит, крокидолит сияқты минералдар жатады. Асбест өзінің өртке төзімділігі, беріктігі және жылу оқшаулау қасиеттерімен белгілі. Ол құрылыс саласында кеңінен қолданылғанымен, бірінші дәрежелі канцероген ретінде танылған әрі асбестоз және қатерлі ісік сияқты ауруларды тудырады.
Айта кетейік, бұған дейін Аустралия мен Оңтүстік Корея Labubu ойыншықтарының улы көшірмесі шығарылып жатқанын ескертті.