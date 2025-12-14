Аустралияда террористік шабуылдан қаза болғандар саны 12 адамға жетті
АСТАНА. KAZINFORM — Аустралияның Сидней қаласында Bondi Beach жағалауында болған террорлық шабуылдың мән-жайы анықталып жатыр. Оқиға иудейлердің Ханука мерекесінің басталуына арналған іс-шара кезінде болған, деп хабарлайды Bild.
Полицияның мәліметінше, шабуыл салдарынан 12 адам қаза тапқан, олардың арасында шабуылдаушылардың бірі бар. Тағы 29 адам түрлі деңгейде жарақат алған, оның ішінде екі полиция қызметкері де бар. Жараланғандар қаланың бірнеше ауруханасына жеткізілді, кейбірінің жағдайы ауыр күйде қалып отыр.
Қаза тапқандардың арасында раввин Эли Шлангер де бар екені анықталды. Оның өлімін өзі тиесілі болған «Хабад-Любавич» қозғалысы растады. Аустралия билігі бұл оқиғаны ресми түрде антисемиттік террористік акт деп таныды.
Полиция дерегінше, екі шабуылдаушының бірі ауыр халде ауруханада жатыр, екіншісі атыс кезінде көз жұмған.
Тергеу органдары үшінші террористің болуы мүмкін деген нұсқаны да тексеріп жатыр.
— Үшінші шабуылдаушының бар екенін нақты растай алмаймын, алайда біз барлық мүмкін нұсқаларды мұқият тексеруіміз керек, — деді Жаңа Оңтүстік Уэльс штаты полициясының комиссары Мал Лэньон.
ABC телеарнасының хабарлауынша, теракт болған жерге жақын маңда тұрған көліктен қолдан жасалған жарылғыш құрылғылар табылған. Оларды саперлер залалсыздандырып, брондалған көлікпен әкеткен.
— Сиднейде Ханука кезінде болған антисемиттік террорлық шабуыл мені қатты күйзелтті. Бұл — біздің ортақ құндылықтарымызға жасалған шабуыл. Антисемитизмге Германияда да, бүкіл әлемде де нүкте қою қажет, — деп жазды Германия канцлері Фридрих Мерц X әлеуметтік желісінде.
Еске салсақ, Сиднейдегі Бонди жағажайындағы оқиғадан кемінде 10 адам қаза тауып, 60 адам жараланғаны хабарланды. Алайда бұл ақпарат сол кезде ресми түрде расталмаған еді.
