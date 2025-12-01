Қазақстанның екі азаматы Аустралия казиносынан алаяқтық жолмен 1,17 миллион доллар ұтып алды деп айыпталды
АСТАНА.KAZINFORM - Жаңа Оңтүстік Уэльс ұйымдасқан қылмыс тобының (NSW) детективтері Сидней казиносында 1,17 миллион Аустралия долларын алаяқтық жолмен ұтып алды деген күдікпен екі Қазақстан азаматына айып тақты.
Құқық қорғау органдарының мәліметі бойынша, 27 қарашада Барангару ауданындағы казино қызметкерлері 36 жастағы әйелдің футболкасынан миниатюралық жасырын камера тапқан. Кейін әйел мен оның 44 жастағы күйеуі ұсталды.
Тінту кезінде магниттелген зондтар, батареялар, жасырын жазба қосымшасы бар ұялы телефон, айна құрылғысы және жасырын құлаққаптар тәркіленді, полиция оларды қашан бәс тігу керектігі туралы нұсқаулық алу үшін пайдаланған деп санайды.
Тергеу Дильноз Исраилова мен Әлішерқожа Исраиловтың қазан айында Қазақстаннан Сиднейге ұшып келіп, алғашқы күні казино мүшелігіне өтініш бергенін анықтады. Келесі апталарда олар мекемеге бірнеше рет барып, жалпы сомасы 1 179 412,50 аустралия долларын ұтып алған, бұл қауіпсіздік қызметінің күдігін тудырды.
Олардың Кент көшесіндегі пәтерін тінту кезінде полиция ойын жабдықтарын, зергерлік бұйымдар және 2000 еуро қолма-қол ақша тапты.
Екі күдіктіге де алаяқтық арқылы пайда табу бойынша айып тағылды. Сот кепілдікпен босатудан бас тартты, ал тергеу жалғасып жатыр.
Естеріңізге сала кетейік, Қазақстан онлайн казино жарнамасын қылмыстық жауапкершілікке тартуды қарастырып жатыр. Егер қылмыстық жауапкершілік енгізілсе, барлық қылмыстық кірістер тәркіленеді.